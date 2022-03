Por David Zárate Cruz

Tampico, Tamaulipas.- El presidente municipal de Tampico, Jesús Antonio Nader Nasrallah negó a un empresario la apertura de una cafetería con la excusa de que el número de cajones de estacionamiento en una plaza comercial no cumplen con el Reglamento Estatal de Construcción, pero sin explicar por qué, ante lo cual mediante la sentencia 101/2020 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo a la parte demandante para que el frustrado aspirante la gubernatura de Tamaulipas explique de forma clara las razones de la negativa.

La Juez Alejandra Ugalde Pérez, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Tampico, determinó que no basta con indicar que el número de cajones de estacionamiento que requiere para funcionamiento la plaza comercial no cumplen con los requeridos por el reglamento de construcción para el Estado de Tamaulipas, de acuerdo al uso que se le pretende dar, sino que la autoridad responsable debió explicar el por qué no es factible autorizar la solicitud de su uso, además de encuadrar dichos motivos en las disposiciones legales aplicables al caso concreto.

Así, las consideraciones vertidas por la autoridad responsable del Ayuntamiento de Tampico, en la determinación reclamada, resultan deficientes para tener por cumplidos los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable al emitir la negativa para el uso de suelo solicitado, es omisa en explicar las razones por las cuales no es factible otorgarle la solicitud realizada, ya que expone de una manera vaga e imprecisa que el número de cajones de estacionamiento que requiere para funcionamiento la plaza comercial no cumplen con los requeridos por el reglamento de construcción para el Estado de Tamaulipas, de acuerdo al uso que se le pretende dar.

Sin embargo, dicho razonamiento no es suficiente para justificar la negativa a la petición del empresario, ya que es omisa en explicar por qué el número de cajones de estacionamiento no cumple con los requeridos por el Reglamento de Estatal de Construcción.

El Juzgado otorgó el amparo para que se emita una nueva resolución, en la que se explique de forma clara las razones, circunstancias, de hecho y de derecho por las cuales resulta procedente o improcedente la solicitud de uso de suelo peticionada, para remodelar la negociación, utilizar los mismos como restaurante, y precisen los fundamentos legales en los que apoyen su determinación.