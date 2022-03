Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En efecto, se avanzó en materia de seguridad en Tamaulipas, en el presente sexenio, pero estamos muy lejos de hablar de una sólida paz y tranquilidad, ya que lo logrado pende de alfileres.

Porque las actividades que llevan a cabo grupos delincuenciales no paran y tampoco la lucha que se da entre bandas criminales para ocupar o proteger determinados territorios que consideran suyos.

Tal vez lo que sucede es que se lograron acuerdos entre agrupaciones delictivas para no “calentar las plazas” y evitar crímenes de alto impacto, en la medida de lo posible, como lo son la desaparición de personas o el secuestro, por citar un par de delitos “mayores”. ¿Es posible?

Incluso podría haber comunicación con autoridades de los órdenes de gobierno, para establecer acuerdos o al menos criterios que permitan que las cosas no se desborden y, cuando eso suceda, puedan pararse. ¿Acaso esto es descabellado?

A lo mejor estamos en una situación anormal que permite el desarrollo “normal” de la vida cotidiana, con sus “asegunes”, por ejemplo lo que sucede en Nuevo Laredo.

Es notorio que, de un momento a otro, la vida de los ciudadanos es trastocada al desencadenarse la violencia. Y así ha sucedido en diversos municipios ante el silencio oficial aunque luego no hay de otra y se dan a la tarea de marcar línea editorial, en donde pueden.

Hace algunas semanas, el punto neurálgico fue la frontera chica e igual ha sucedido, no hace mucho, en Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Victoria y anexas, guardadas las proporciones.

En cuanto a Nuevo Laredo, acaba de prenderse la mecha el pasado domingo y las acciones de inseguridad continuaron hasta el lunes al grado de que se cerró el Consulado de Estados Unidos y se reagendaron las citas programadas para el día 14.

Igual se sabe que se suspendieron clases en la localidad para no exponer a los estudiantes a situaciones de riesgo.

Sobre lo ocurrido, la Alcaldesa, CARMEN LILIA CANTUROAS VILLARREAL pidió, a través de redes sociales, extremar precauciones e informó que mantenía comunicación con autoridades federales y estatales.

Cabe precisar que hubo balaceras, bloqueos de calles, vehículos incendiados, negocios afectados y se menciona que hay personas ultimadas.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) da cuenta de la detención de un alto mando de un grupo de la delincuencia organizada y que llegaría personal militar y aeronaves para “reforzar el despliegue en Nuevo Laredo” mientras que, la contraparte, habría mandado mensajes a fin de advertir a los ciudadanos que se resguardaran para evitar víctimas colaterales en lo que consideraron situación de guerra.

Cabe apuntar que el evento señalado se da cuando rinde su Sexto Informe de Gobierno FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA que, al menos en el Congreso, vaya o no, tendrá lugar éste martes a las 18: horas, en Sesión Solemne.

A propósito, en el boletín enviado por la SEDENA, sobre los acontecimientos de Nuevo Laredo, no se menciona la coordinación con el gobierno de la entidad en cuanto a la detención mencionada.

RULETA

La diputada NAYELI LARA MONRROY, realizó una rueda de prensa con el propósito de externar sus verdades y arremeter en contra del que fuera presidente de la Junta de Coordinación Política, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, al que ella contribuyó a su caída para colocar a un panista al mando del Congreso.

Tampoco dejó pasar la oportunidad y se le fue a la yugular al Delegado Especial de Morena, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, debido a que éste declaró que las tres diputadas y un diputado que se prestaron para dejar en minoría a la bancada de Morena y favorecer al PAN, quedaban fuera de su partido.

Sobre ese punto, la legisladora NAYELI no tuvo pudor al sostener que sigue siendo leal a los principios del partido guinda de “no robar, no mentir y no traicionar” y al proyecto del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Durante su encuentro con varios reporteros, LARA MONRROY, se enredó en la bandera del género al señalar que era objeto de violencia política porque no se le escuchó y la quieren convertir en “chivo expiatorio”.

Entre las acusaciones a su otrora guía de la Legislatura, asegura que hizo acuerdos políticos con sus contrarios en lo que corresponde a la entrega de comisiones y diversos asuntos.

Lo cierto es que a la diputada del sur, ya le pidieron su oficina y tendrá que enrolarse con sus colegas que comulga, entiéndase los de Acción Nacional.

Vale decir que en un texto que leyó NAYELI a los periodistas para fijar su posición, se le notó titubeante, sin ritmo, como que si el guión no hubiera nacido de su pluma.

Alguien le preguntó que si había recibido millones de pesos por hacerle el juego a los del albiceleste lo que la diputada negó.

Ni modo que dijera que sí…

AL CIERRE

Este martes se reanudan las conferencias de prensa de Morena, a las 9:00 horas en céntrico hotel de Victoria.

La certeza es que habrá nota…

+.-En cuanto al jefe del ejecutivo estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el programa de réplicas del informe empezó el este lunes en Reynosa para continuar el martes en Nuevo Laredo; el miércoles en Matamoros; jueves en Tampico y viernes en Victoria.

Así o más.

Por cierto, en redes sociales la diputada de Morena, MAGALY DEANDAR, escribió que a ella y a CASANDRA DE LOS SANTOS, HUMBERTO PRIETO, MARCO GALLEGOS y JUAN OVIDO GARCÍA, sus compañeros de Legislatura, los corrió del evento de Reynosa el propio mandatario.

En el paquete también se fueron los Alcaldes, CARLOS PEÑA de la localidad “anfitriona” y NATALY GARCÍA de Díaz Ordaz.