Por Agencias

Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX determinaron suspender los partidos programados para celebrarse este domingo 6 de marzo de 2021 en todas las categorías y divisiones del balompié mexicano, luego de los hechos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora durante el duelo entre Gallos y Atlas.

Tres de los duelos que no se celebrarán corresponden a la primera división del futbol mexicano varonil y son: Pumas-Mazatlán FC, Pachuca-Tigres y Xolos de Tijuana-Atlético de San Luis, que corresponden a la jornada 9 del torneo Clausura 2022.

Por su parte, el duelo entre Atlético de San Luis Femenil y Puebla Femenil, programado para el domingo por la tarde y que corresponde a la novena fecha del campeonato femenil mexicano, tampoco se llevará a cabo.

A estas suspensiones se suman los de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, por lo que todo el futbol mexicano parará el domingo, debido a los actos de violencia que sucedieron en tierras queretanas y que provocaron la suspensión de ese partido también.