Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Victoria como en muchas partes del país, persiste una cultura de desperdicio del agua potable porque muchos ciudadanos hacen un uso irracional de ella y se defienden diciendo que ellos la pagan cuando alguien les pide que ahorren

El ambientalista de Proagua, Ubaldo Martínez admitió que ha sido muy difícil despertar una conciencia responsable y racional sobre el uso del agua en los hábitos de consumo diario; para empezar hay gente que la desperdicia regando las banquetas con manguera o lavando el carro, y no les importa que haya colonias sin suministro.

“La población sigue sin entender que tenemos que cuidar y que el agua es un recurso no renovable, además de que el líquido es de todos; no porque yo tenga y pague la puedo desperdiciar, pagamos el que te la lleven a tu casa pero no es tuya y tenemos que ser empáticos con los que no tienen”.

“Y si algún ciudadano valiente les hace una observación o les piden que dejen de tirar el líquido de esa manera se enojan y se defienden diciendo que ellos la pagan y pueden hacer lo que quieran con el agua, demostrando la poca empatía con quienes por desgracia no tienen agua en sus llaves”.

El pasado lunes el gerente de la Comapa de Victoria anunció medidas drásticas e históricas para ahorrar el agua en toda la ciudad y adelantó que presentará un programa para racionar este recurso en la totalidad de las colonias mediante un plan de tandeos.

De acuerdo con Proagua esa medida es muy necesaria pero insistió en que más allá de la responsabilidad de las autoridades, el problema de desabasto es tarea de todos; la sociedad y gobierno deben trabajar en equipo para resolver la crisis de agua en la capital del Estado.

“La presa Vicente Guerrero está al 30 por ciento, es un charquito de agua apestosa; es un problema serio y si este año no tenemos lluvia nos vamos a meter en un problema mucho más serio en cuanto a abasto”.