Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues nada, que los misteriosos espectaculares que promueven favorecer a AMLO en la revocación de mandato, seguirán montados en Tamaulipas.

El INE contabilizó 54 pero pueden ser más, aparte de otros materiales como gorras, mantas, pulseras que promocionan en la consulta del 10 de abril “que siga” López Obrador en el poder.

En resumen, los chairos le ganaron el mandado a los conservadores. El que pega primero pega dos veces, o al que madruga Dios le ayuda, según los dichos populares.

Como dice Alejandro Ceniceros Martínez, jerarca del Partido del Trabajo, en periodo de veda la Ley prohíbe promociones de partidos y dependencias del gobierno, pero no de particulares, en este caso la asociación civil “Que Siga la Democracia”.

El árbitro se negó a tomar medidas cautelares, es decir, ordenar “tumbar” la propaganda. Las quejas cayeron hace casi un mes.

Tal organización camina “al filo de la navaja”, tanto que el Tribunal Electoral ordenó eliminar de los espectaculares la palabra “ratificación”, ante lo cual cambiaron por “que siga”

Morena y el PT marcaron su raya. No tienen qué ver con la “siembra” en las principales ciudades cuerudas, que ahí se quedarán por el resto de veda hasta el día de la consulta, no obstante las quejas de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

La gran pregunta es ¿de dónde salió el dinero? La respuesta parece estar en que la AC organiza colectas económicas que le dan para el “cochinito”.

Por lo pronto no ha actuado el Instituto Electoral ¿alguna respuesta de los contrincantes? No hay movimiento a gran escala (en Tamaulipas) a no hacer caso al llamado de ir a las mesas de opinión el 10 de abril. Estaremos pendientes.

Asunto aparte, de un momento a otro se reunirá la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, para avalar la propuesta de su similar en Tamaulipas que define como candidato a la gubernatura a César Verástegui Ostos, El Truco. No hay contrincante a la vista pese a que fue una de las más “extrañas” convocatorias del comité nacional.

Concedieron del 2 de enero al 10 de febrero para hacer registro interno en el CDE, largo periodo en que nadie más levantó la mano. Empiezan a privilegiar la disciplina.

Entre el 23 y 27 de marzo deberán hacer la solicitud de registro ante el IETAM. La respuesta debe darse a más tardar el 2 de abril para iniciar campaña al siguiente día.

Verástegui se sigue moviendo en grupos pequeños, tal y como lo permite la Ley. El viernes 4 de marzo asistió en Reynosa a la ceremonia en que los militantes recordaron el 93 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional.

Ahí el presidente tricolor, Edgardo Melhem Salinas reconoció que el de Xicoténcatl “se ha puesto bien la camiseta y cuenta con un PRI vivo, echado para adelante para sacar juntos la elección”.

Los atendió la jefa local, Olga Garza Rodríguez, ex diputada local, mujer de armas tomar y de discurso incendiario,

A nivel municipal los priístas dóciles organizaron eventos alusivos para recordar las glorias idas. Dentro de siete años estarán llegando al primer centenario.

Dicen que no hay mal que dure cien años, pero tampoco está escrito que el tricolor no podrá recuperar poder de aquí al 2029. Si le va bien en su alianza con los panistas, sus antiguos enemigos, ya podrá hacer planes de recuperación.

Es el partido más longevo en México, no en el mundo ni en América Latina. Los registros dicen que Uruguay tiene organizaciones que funcionan desde 1836 y siguen con vida.

Ya que andamos con los priístas, vaya bronca en la que se metió el presidente de Abasolo, Rubén Curiel Curiel, por asistir a un evento de su partido, el PRI, el 14 de enero en la explanada frontal del edificio del CDE.

Fue acusado de uso de recursos públicos con fines partidistas, dado que en esa fecha, a las once de la mañana, debió estar realizando tareas de su encargo.

El 14 fue viernes, día laborable, y la jurisprudencia del TRIFE manifiesta que los funcionarios solo pueden asistir a eventos de este tipo en domingo, cuando es su día de descanso, o en alguna otra fecha que el calendario señale como asueto obligatorio.

Salió con el viejo cuento de tener permiso del cabildo, según el comunicado de la secretaria del ayuntamiento, Martha Laverónica Arcos Rodríguez.

Lo mismo quiso hacer la entonces presidenta de Reynosa, Maki Ortiz, cuando el 3 de abril del 2018 se fue a un mitin del candidato presidencial Ricardo Anaya , en esa frontera. Metió un “permiso” a cabildo, que no se creyeron los magistrados.

Las preguntas ¿es delito electoral?, ¿es cierto que no hay fianza para este tipo de ilícitos?. Por lo pronto sigue la vía administrativa, es decir, para recetarle una multa.

Juicio sancionador contra el senador suplente en funciones, Faustino López Vargas, por violentar la veda publicitaria a través de redes en periodo de revocación de mandato. El TRIFE le dio el número JL/PE/PAN/JL/TAM/PEF/6/2022.