Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La representante del Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, Claudia Isela Valdez Briseño informó que en la actualidad hay muchas mujeres que han llegado a ocupar puestos y cargos de poder sin necesidad de recurrir a sus atributos físicos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, Valdez Briseño dijo no estar de acuerdo con aquellas mujeres que afirman y reafirman que no hay avances ni igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino que continúa la discriminación en todos los sentidos, cuando es una realidad que hay damas que incluso teniendo el mismo puesto y haciendo la misma actividad, ganan más que sus compañeros varones.

“Aquí hay que definir no precisamente quién es o no mujer, hay que recordar que la radicalidad nunca es buena y las radicales en ese sentido son las que llegan a esas conclusiones de que ellas son discriminadas, que no son tomadas en cuenta o que ganan menos, porque al final de cuentas son personas que tienen problemas y frustraciones personales, quizá por lo que les tocó vivir”.

De hecho ella misma citó que hasta el año pasado trabajó temporalmente en una dependencia de gobierno donde los cargos superiores estaban ocupados por el género femenino.

Además, tanto en el Congreso del Estado como en los gobiernos municipales y en el del Estado, es significativa la cantidad de mujeres que están en ese tipo de cargos públicos, que anteriormente, en su mayoría eran para los hombres.

“Pero yo considero que muchas mujeres en realidad han llegado a donde están por sus propios méritos y conozco a más de diez o veinte que lo han logrado y no necesitaron utilizar sus atributos para llegar a donde están; si una o más lo hicieron pues ellas tendrán sus motivos, pero las mujeres se han esforzado para llegar a donde están independientemente si tienen mejor sueldo o no. Claro que hay avances, ahorita cuántas mujeres diputadas existen, cuántas mujeres alcaldesas han llegado al gobierno no nada más porque sí”.

La activista que defiende los derechos de la mujer dijo finalmente que hay muchas damas que están sumamente preparadas, con mejor puesto y sueldo que su pareja, pero al mismo tiempo no negó que algunas prefirieron usar su cuerpo y su físico para conseguir sus propósitos laborales.