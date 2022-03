Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Administración del gobierno de Tamaulipas, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, fue obligado por el Poder Judicial Federal a dar respuesta a una solicitud de devolución de material y equipos a una empresa, ya que al no hacerlo desde el 25 de febrero del 2021 violó la garantía constitucional de petición, por lo que mediante la sentencia 525/2021 se otorgó el amparo, que fue dada por cumplida este 11 de marzo del 2022.

La Juez Rosa María Cortés Torres, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Victoria, acordó: “… se declara cumplida la sentencia emitida en autos. En consecuencia, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, y como consecuencia tampoco imposibilidad de su cumplimentación”.

Esto quiere decir que se revisaron las pruebas presentadas por la dependencia y se corroboró el acatamiento a la orden federal, por lo que se da por terminado el asunto.

El 15 de abril del 2021, la empresa All Be Gear Company, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda en contra de la Secretaría de Administración de Tamaulipas, por la omisión de emitir respuesta a la solicitud de devolución de material y equipos que le fue formulado por la quejosa mediante escrito de fecha de recepción del 25 febrero 2021.

La Juez advirtió en la sentencia que si la autoridad responsable no cumplía con los requisitos formales de la Constitución Federal, pues de autos no se advertía de forma alguna que hubiese emitido una respuesta acorde a lo solicitado por el peticionario de amparo y, menos aún, que ésta se haya hecho de su conocimiento, y, en esa medida, resultaba evidente que la no había dado cabal cumplimiento a los requisitos contenidos en el artículo 8o. de la Carta Magna, en perjuicio de la empresa.

El 21 de julio del 2021 el Juzgado emitió la sentencia otorgando el amparo para que la Secretaría de Administración de Tamaulipas emitiera una respuesta de inmediato respecto a la solicitud planteada por la empresa mediante escrito recibido por la autoridad responsable el 25 de febrero del 2021, y la hiciera de su conocimiento; debiendo destacarse que este 11 de marzo del 2022 se dio por cumplida.