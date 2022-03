Por Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México (SITEM) reaccionó con preocupación por el hecho de que algunas escuelas de Victoria tuvieron que volver a cerrar sus puertas porque no tienen agua.

El desabasto de agua en los planteles y el hecho de que ni siquiera cuenten con tinacos u otro sistema de almacenamiento, confirma lo dicho por líderes sindicales y padres de familia quienes desde hace muchos meses estuvieron advirtiendo que muchas escuelas no estaban preparadas para el regreso a la actividad presencial.

“Tienen tinacos en algunos casos pero no tienen la bomba, no se les alcanza a llenar ya para las 10 am ya no tienen agua en las escuelas, tienen que irse los niños a sus casas porque no tienen ni para lo más indispensable”.

De acuerdo con Carlos Eduardo Gallardo Carriles, es preocupante que escuelas estén volviendo a cerrar sus puertas porque no tienen el vital líquido pero también preocupa que todavía no se cuente con un plan o programa para apoyar a esos centros educativos según lo reconoció la regidora de la comisión de educación, Anayansi Castillo.

“Como lo decíamos antes de que se reaperturaran, que se contara con todos los insumos sobre todo el agua que es vital, principalmente en la escuela donde hay niños y se necesita mucho la higiene, estamos pasando por situación difícil en Victoria porque no hay agua entonces se abren clases presenciales y por lo que estoy viendo al escuchar a una regidora que ni siquiera tienen forma de resolver el problema”.

Y debido a que se avecina una escasez y una temporada de estiaje el dirigente del SITEM demandó a la Secretaría de Educación de Tamaulipas que presione a las autoridades correspondientes para que apoye a las instituciones educativas, de lo contrario lo mejor será volver a cerrar los planteles ya no por la pandemia del Covid-19 sino por la ausencia de agua.

“Vamos a estar al pendiente y pedimos a la SET que presione a las autoridades correspondientes para que resuelvan este problema, si no entonces pediremos que suspendan las clases, ahora no por pandemia sino por la falta de agua”.