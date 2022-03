Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco, FELIX GARCÍA AGUIAR, carece de autoridad moral para pedir que se investigue a la coordinadora de la bancada de Morena, ÚRSULA SALAZAR MOJICA, por lo de una grabación de audio filtrada con evidentes fines, en el que se escucha a la supuesta voz de la diputada pidiendo moche a un proveedor.

Porque si se trata de dar cuenta de transas, el neolaredense tendría que empezar por explicar lo de la “sensibilización” que hicieron, en base a estipendio, para que varios legisladores morenistas le dieran el apoyo a fin de que él llegara al cargo que ostenta.

Los diputados panistas y los renegados y chapulines de Morena seguramente nunca hablarán de los montos que se manejaron para que se diera esa voltereta en la directiva de la Legislatura pero el tufo a complicidad no se lo quitarán tan fácil.

En un sistema como el nuestro, solo los inocentes se tragan la versión de que hubo una especie de revuelta interna natural, por aspectos de ideología y principios, en el grupo otrora mayoritario, lo que derivó en favorecer a sus contrarios.

Tanto el “Moyo” como el guía panista, LUIS CANTÚ GALVÁN, tienen que estar más que informados acerca de las maniobras que se urdieron, a las que seguramente no fue ajena la General de Gobierno.

¿Acaso alguien podría creer que los panistas en el Congreso solo aprovecharon la división de los morenistas para hacer de las suyas?

Por supuesto que no se trata de cuentos sino de política práctica en donde lo que no suena a lógico, suena a metálico, algo que bien lo dice un personaje morenista por fuera y panista por dentro, que también trae su historia.

De modo que a AGUIAR y compañía no les queda enredarse en la bandera anticorrupción porque difícilmente están libres de culpa.

Ahora que si se trata de una competencia entre cínicos no estaría mal que se armara un debate, de cara a los ciudadanos, para dimensionar el tipo y la magnitud de las transas que se dan en el Congreso o al menos ahí aterrizan.

Claro que la diputada ÚRSULA tendrá que aclarar, de manera puntual, lo del referido audio, más al ser familiar de quien es y estar en un partido cuyos principios son no robar, no mentir y no traicionar.

Eso de tratar de ganar tiempo para que el suceso se olvide no va a ocurrir.

La legisladora está obligada a demostrar que no participó en el ilícito de que se le acusa. Ella tendría que ser la más interesada en dejar limpio su actuar en su condición de representante popular.

A propósito de profesionales del cinismo, alguien que tampoco desentona es el diputado federal, ÓSCAR ALMARAZ SMER.

Hablamos de un verdadero degustador de los actos de carácter institucional y político, sobre todo si no le cuestan y va de invitado especial para exhibir su sonrisa tatuada.

Los aprietos para él empiezan cuando llega el momento en que debe bajar del presídium o templete.

Y lo de menos es que se tope con dirigentes que, en su tiempo aceitó o conocidos a los que favoreció con cargos, en tanto que le hacen aprecio y, mínimo, se toman la foto.

Lo que le cambia la plástica sonrisa es cuando le recuerdan pendientes de tiempo atrás y recientes.

Sin embargo, el tipo tiene experiencia para ejercer una sordera voluntaria y sacudirse a los “impertinentes”.

Entre su arsenal de palabrería para romper el cerco están las trilladas frases de “te llamo”; “nos ponemos de acuerdo”; “deja y veo eso”; “lo resuelvo” o “mándame un mensaje y nos vemos”.

Así se escabulle hasta que le toca, de nueva cuenta, figurar en otro evento.

Sin duda ÓSCAR es un tipo hábil y con suerte. Primero hizo trabajos a favor de Acción Nacional, siendo del PRI; luego lo fichó el PAN y logró ganar la contienda a la diputación federal, esto gracias al respaldo que le dio el Grupo Político que domina el municipio de Hidalgo y varias localidades más, cuando todavía, desde ahí, se daba línea en favor de Acción Nacional.

AL CIERRE

El disque dirigente de Morena, ENRIQUE TORRES MENDOZA, de ser un supuesto luchador social, derivó en una especie de marioneta política, en el mejor de los casos.

Lo decimos así, ya que si lo de la solicitud de registro para ser candidato a la gubernatura lo decidió después de un sesudo análisis de la situación concreta, anda por demás extraviado.

El asunto es que nadie lo llama a cuentas y pareciera que lo dejan que se equivoque a conciencia.

Claro que si actúa en base a la untada de mano, podría no andar tan “ondeado”.

+.-El que agarró su segundo aire, en cuanto a la organización ciudadana para la participación electoral, es el ex tesorero del Ayuntamiento de Victoria, JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ.

Antes hizo “talacha” a favor de Acción Nacional pero en la actualidad anda aplicado por el lado de Morena con la agrupación denominada Fuerza Ciudadana, que está en proceso de convertirse en una organización con presencia a nivel estatal.

+.-El Alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH, en entrevista, aseguró que la mejor alternativa para gobernador es CESAR VERÁSTEGUI OSTOS.

El munícipe es uno de los que se quedaron en el intento de ser abanderados de su instituto pero supo entender que no le tocaba y en tiempo y forma se sumó.