Por Redacción

Méndez, Tamaulipas.-El dirigente municipal del PRI y actualmente regidor de este municipio, Guillermo Berrios Rodríguez, anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional para incorporarse al proyecto del doctor Américo Villarreal Anaya, precandidato de Morena, por considerarlo una persona honesta y con un espíritu humanista.

En una carta firmada en donde expone su renuncia con carácter de irrevocable, Guillermo Berrios Rodríguez dice estar en desacuerdo con la alianza que se hizo con el PAN.

En esta ocasión apoyaré a la única persona que puede conducir el rumbo de Tamaulipas por su humanismo, honesto, trabajador y sencillo, me refiero al doctor Américo Villarreal Anaya, destacó.

“Esta decisión que ha tomado el PRI en la alianza PAN, PRI y PRD, se han tomado acuerdos que faltan a nuestros orígenes. En este contexto, he decidido renunciar a la presidencia del comité municipal del PRI en Méndez Tamaulipas, así como me convertiré en un regidor ciudadano al servicio del pueblo del municipio antes referido”, expresó.

El ahora ex dirigente priista, asumió el compromiso de trabajar en unidad en torno al proyecto de la Cuarta Transformación, entregando toda su experiencia y liderazgo en favor del doctor Villarreal Anaya

Berrios Rodríguez, entregoÓ por escrito su renuncia con carácter de irrevocable al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas.

Militantes de varios partidos se están sumando al Movimiento de Regeneración Nacional, toda vez que con esta alianza amplia y plural e incluyente se busca lograr la transformación de la vida pública de nuestra entidad.