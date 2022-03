Por Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no apoya el proyecto hídrico Monterrey VI, mediante el cual el gobierno de Nuevo León pretende llevar agua a la zona metropolitana, con lo que respaldó la postura del precandidato de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Durante la conferencia “Mañanera”, el mandatario nacional no descartó que la federación ayude a Nuevo León, pero de otra forma.

Manifestó que aunque no es opositor, no cree viable la propuesta, pues la gente no permitiría que se lleven el agua de la Huasteca a otra entidad.

Informó que el gobierno de San Luis Potosí no quiere que se utilice el agua de la Huasteca y que desconoce la postura, al respecto, del gobierno de Tamaulipas.

López Obrador consideró que el gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua y reconoció que es una demanda sentida de la población.

Mencionó que hay un proyecto para impulsar el uso del agua de la Presa Libertad en Nuevo León y la federación ayudará con recursos para que pueda lograrse.

DECISIÓN UNILATERAL AFECTARÍA A ESTADOS VECINOS: AMÉRICO

Recientemente, el precandidato de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo que el Proyecto Monterrey VI es poco factible y no se debe tomar una decisión unilateral, porque se estaría viendo por una exclusiva ciudad, sin considerar la afectación y las necesidades de los estados directamente relacionados con el afluente.

Al fijar su posición sobre el tema, Villarreal Anaya, en reciente entrevista, manifestó que hay antecedentes lamentables en la relación con Nuevo León, en cuanto a los acuerdos que se llevan para el cumplimiento de la Ley del Agua de 1944 y el suministro del vital líquido para la zona colindante del río Bravo y los distritos de riego de Tamaulipas.

“Se hizo la presa El Cuchillo para guardar los excedentes del río San Juan y llenar la presa Marte R. Gómez de la que dependen los distritos 025 y 026, pero no respetaron el convenio, no se quedaron con los excedentes, se quedaron con la totalidad y a Tamaulipas le mandaron los excedentes que debieron quedarse en aquella presa nuevoleonesa”, expresó Villarreal.

Propuso a la CONAGUA actualizar la información sobre el tema, porque así como Nuevo León enfrenta desabasto de agua, igual le está pasando a otras entidades que se surten del Pánuco.