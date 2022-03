Por Agencias

Ciudad de México.- El guardameta y capitán de los Gallos Blancos de Querétaro, Washington Aguerre, reveló que tuvo una conversación con el árbitro central del partido ante Atlas, Fernando Guerrero, solicitándole detener el encuentro ante los actos de violencia en las tribunas del estadio La Corregidora, sin embargo, el silbante se negó en primera instancia.

“Le dije al árbitro que parara el partido porque se estaban matando en la tribuna y en un momento decidió seguirlo jugando. Tuve que separar gente para evitar que algunos resultaran lastimados”, comentó el guardameta uruguayo en el programa Planeta Gol de TyC Sports en Argentina.

Aunque minutos después Fernando Guerrero decidió suspender el juego, Aguerre externó la manera en la que le tocó vivir todo el conflicto estando aún en la cancha del estadio La Corregidora, señalando que desde su perspectiva la seguridad del inmueble falló.

“La seguridad no fue la mejor, no pudo contener a los hinchas de ambos equipos. El futbol se tiñó de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo. Ayer había animales en la tribuna, no respetaban a nadie”, agregó el portero.

A pesar de tener poco tiempo en el futbol mexicano, el arquero de los Gallos Blancos cree saber de dónde viene el conflicto entre las aficiones de Querétaro y Atlas, aunque también expresó su tristeza ante lo que tuvo que ver y escuchar durante la trifulca.

Tengo entendido que hace un par de años atrás Atlas descendió a Querétaro y quedó un pique. Ayer había barras de Atlas dentro del estadio. Ver videos y fotos me generaron tristeza. Hubo niños de Querétaro que me dijeron que no querían volver a la cancha”, sentenció.