Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los demonios se soltaron en los últimos días. Los actores de la confrontación política llevan su guerra a los tribunales.

Este 3 de marzo el Instituto Nacional Electoral (INE) dio entrada a dos juicios sancionadores promovidos por Morena, uno en contra del PAN y la diputada local Myrna Edith Flores Cantú, y el otro en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En ambos casos es el mismo promotor, Miguel Ángel Doria Ramírez, con la representación morenista.

De la legisladora plurinominal, residente de Reynosa, se duele de que hace campaña en contra de la revocación de mandato del próximo 10 de abril “escapando a los límites permitidos”.

El 16 de febrero, al ser entrevistada por la prensa en el Palacio Legislativo, la diputada pronunció frases en contra de la revocación, dice la denuncia que recibió el INE.

Un reportero pregunta:

-El 10 de abril vamos a un proceso inédito de revocación de mandato ¿cree usted que haya necesidad cuando la Constitución dice que son seis años?

-Cuando llega a pasar eso de revocación de mandato, los ciudadanos son los que deben de solicitarlo y aquí es él -el Presidente- quien lo está solicitando.

En seguida, otro reportero la cuestiona:

-¿Puede pensar que se pueda manejar esa revocación?

-Aquí a lo único que se le invita a la gente es que no salga, que no salga a votar. Lo que podemos hacer es dar la espalda a esa elección, no darle importancia a eso.

Al presentar el recurso, el actor pidió medidas cautelares.

Por su parte el procedimiento sancionador en contra del Ejecutivo estatal lleva el número de expediente JL/PE/MORENA/JL/TAM/PEF/5/2022, por la presunta “difusión de propaganda gubernamental y promoción personalizada en tiempos de veda electoral”.

Se presentó ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas y se pidieron medidas cautelares inmediatas.

Con fecha 28 de febrero, el árbitro nacional dio entrada a otro recurso en contra de García Cabeza de Vaca, al que se le dio el expediente número JL/PE/MORENA/JL/TAM/PEF/2/2022, y que sigue ventilándose, por las mismas presuntas faltas.

El 24 de febrero, Juan Pablo Girón Dimas, encargado del PAN en Victoria, pidió proceso en contra de los diputados morenistas Guillermina Deandar Robinson, Humberto Prieto Herrera, Juan Ovidio García García y Marco Antonio Galván.

Otro expediente está abierto en el INE en contra del ex delegado de Programas Federales del gobierno federal, José Ramón Gómez Leal por supuestas “violaciones a la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato por publicaciones en la red social de Facebook”.

Un día antes, el 23 de febrero, el PAN elevó escrito de queja por la supuesta “colocación de espectaculares en distintos lugares de Tamaulipas”, cuyo contenido en apariencia busca influir en el proceso de revocación de mandato.

Tales recursos administrativos tardarán tiempo en resolverse, no obstante que se trata de procedimientos especiales sancionadores.