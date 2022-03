Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La bancada panista presentó la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar, en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, el apartado que se denomina delitos contra la Libertad de Expresión y Derecho a la Información en donde se incluye el “periodicidio”.

Se trata de castigar con rigor a la persona que prive de la vida a un trabajador de la información y brindar mayores garantías a las familias de estos, además de aplicar la ley a quienes obstaculicen la labor de los periodistas.

La iniciativa contempla una condena de 40 a 50 años de prisión al que prive de la vida a la persona que se dedique a la noble labor de informar, opinar e interpretar los hechos de actualidad que son de interés público y deben ser dados a conocer de manera amplia.

Por insólito que parezca, el documento en mención fue presentado por la fracción parlamentaria del PAN en la 65 Legislatura, en donde el guía de los panistas es el neolaredense, diputado FÉLIX GARCÍA AGUIAR.

Es evidente que la iniciativa se promueve como soporte político para generar la apariencia de que en Tamaulipas se justiprecia la labor del periodista al grado de que se trata de inhibir, mediante la reforma, que se atente contra su vida.

La verdad es que sorprende la acción de los albicelestes puesto que no se distinguen por ser justicieros y tampoco humanistas. Más bien son pragmáticos y utilitarios, aunque no se les cae el “bien común” de la boca en sus discursos.

Vale subrayar que no vemos condenar, más allá de los dientes para afuera, las amenazas a periodistas, algunos de los cuales tuvieron que dejar el estado, en el presente sexenio. Porque si bien no es algo generalizado, lo que se señala en modo alguno falta a la verdad.

Lo panistas tampoco se aplicaron cuando sucedió el asesinato de HÉCTOR GONZÁLEZ ANTONIO, en mayo del 2018, en Ciudad Victoria.

Suponemos que el guía de la bancada de Acción Nacional y la presidenta en turno del Congreso, IMELDA SANMIGUEL, recuerdan el caso del asesinato del periodista CARLOS DOMÍNGUEZ, que se dio en enero del 2018 en Nuevo Laredo y por el cual se involucró a varias personas, entre estos a periodistas que, a la postre, salieron absueltos, con excepción de uno que, por desgracia, falleció en un reclusorio.

Incluso se involucró a un tío de la familia CANTUROSAS VILLARREAL con el propósito de afectar políticamente al ahora ex Alcalde, CARLOS CANTUROSAS.

Que sepamos, los que en la actualidad retoman la bandera de la protección de periodistas, no se le conoce posicionamiento alguna en ese sentido, desde los cargos o actividades que desempeñaban en aquel entonces.

Reiteramos, en el ambiente flota la percepción de que la iniciativa panista no deja de ser un buen soporte para la “grilla de coyuntura”.

Ahora habrá que agarrar la palabra o mejor dicho la iniciativa del denominado “periodicidio” a los de ACCIÓN NACIONAL, así la hayan sacado para picarle los ojos a sus adversarios.

Pero también hay que exigir que los diputados, incluida la bancada albiceleste, vean a los defensores de derechos humanos; a los que lideran o participan en colectivos para la búsqueda de personas desaparecidas, sin olvidar a los activistas a favor del medio ambiente y otros dirigentes comunitarios.

En realidad el punto no es darle trato especial a tales o cuales, más bien lo que tendrían que hacer los diputados y la clase política, es cumplir y aplicarse para que se cumplan las leyes existentes, empezando por ellos.

Mucho ayudarían si su actuar es en base a principios y son congruentes.

Los legisladores panistas y otros merecerían el aplauso si en realidad honraran el denominarse “representantes populares”.

Pero les da por actuar a espaldas de los ciudadanos que los eligieron para que velaran por sus intereses y no del partido o grupo en el poder al que sirven.

Es decir, no basta con tratar de congraciarse con el gremio de periodistas, sino comprometerse a fondo con las causas sentidas de los segmentos sociales desprotegidos; comprometerse con la seguridad y el combate a la impunidad y si no es mucho pedir, vivir en la medianía y no hacer del cargo una palanca para concretar negocios desde el servicio público.

Si los diputados en verdad pretenden cambiar el estado de cosas existente tienen bufete para empezar.

AL CIERRE

El Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, dio a conocer, a través de redes sociales, que se había reunido con Gobernadores de Acción Nacional.

LÓPEZ HERNÁNDEZ precisó que la reunión se dio en cumplimiento a las instrucciones del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para generar el diálogo con las diversas fuerzas políticas.

Por cierto, muy cerca del ministro se ubicó el mandatario tamaulipeco, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, según se ve en la foto que difundió el Secretario.

Sobre el encuentro, desde la Coordinación de Comunicación del Gobierno estatal, se emitió un boletín oficial en el que se señala que durante el evento se trató lo de la seguridad, migración y generación de empleos.

La verdad es que se requiere sentarse a la mesa y levantar la mira para salir del bache en el que se encuentra el País.

Sin duda que el “jalón” debe ser parejo y parte importante de esa sinergia la hacen los gobernadores, sin dejar de lado a los municipios.

Lo acabamos de ver en corto, con el diálogo entablado por el ejecutivo estatal, representado por el titular de la General de Gobierno, GERARDO PEÑA FLORES y el Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

En realidad el que estiró la mano varias veces fue el munícipe y al fin se atendió ese gesto que da cuenta de la necesidad de anteponer intereses partidistas cuando están de por medio los gobernados.