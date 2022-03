Por Agencias

Ciudad de México.- Un juez de Control suspendió temporalmente de su cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, abanderada por ‘Va por México’ Sandra Cuevas, como parte de las medidas cautelares que le dictó por el proceso que se sigue en su contra por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en agravio de dos mandos de la Policía de la Ciudad de México.

Durante la audiencia inicial que se celebró este lunes en el Reclusorio Norte, el impartidor de justicia también le impuso una presentación periódica bimestral, le prohibió salir del país y no acercarse a las víctimas.

Estas mismas sanciones les fueron impuestas a otros tres servidores públicos de la alcaldía, que fueron denunciados junto a la mandataria de Cuauhtémoc por los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La defensa de los imputados, solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que será hasta el próximo jueves que el juez defina si los vincula o no a proceso.

A su salida de las salas de oralidad, Cuevas detalló que la separación de su cargo solamente es hasta la celebración de la próxima audiencia.

En entrevista, la alcaldesa dijo que será el director de Gobierno de la demarcación el doctor José Medina, quien se quede como encargado de despacho de la alcaldía durante ese tiempo.

Sobre las medidas que le fueron impuestas, la funcionaria acusó una persecución política en su contra, pues aseguró que la jueza le dictó estas sanciones sin aún haber escuchado su versión de los hechos.

“Esto es un caso de persecución política, la jueza sin tener todavía mi declaración, sin tener una sola prueba yacente, hoy me ordena tres cosas: no puedo salir del país sin autorización, tengo que firmar cada bimestre y me suspende de mis actividades como alcaldesa hasta el jueves», detalló.

Al revelar que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina buscó que la juez le impusiera como medida cautelar la prisión preventiva justificada, Cuevas afirmó que en la próxima audiencia, presentará su declaración, así como un video con el que aseguró que demostrará que las acusaciones que le hacen los mandos policíacos son falsas.

Ellos (víctimas) mencionan que los golpearon cinco personas, que estaban dentro, más tres, más 10 personas que estaban en el pasillo. ¿Quién soporta una golpiza de 18 personas?, ¿quién?. Y sales totalmente golpeado, no sales con un collarín, como fue el caso de Eduardo (uno de los mandos)», argumentó.

De acuerdo a Cuevas, el Ministerio Público desechó la acusación de privación de la libertad que le hacían los policías al argumentar que el día de los hechos, no se les permitió salir de las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc por más de una hora.

Un Juez de Control ordenó su suspensión temporal del cargo, la presentación periódica, así como la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas», informó la FGJ local.

Más tarde, Ulises Lara, vocero de la FGJ, aclaró que la institución que es encabezada por Ernestina Godoy, no se ha retractado de ningún delito y que a la alcaldesa sólo se le formuló la imputación de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

“El Ministerio Público recibe la denuncia como la presenta el afectado, pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base a pruebas e indicios, siendo en este caso, los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Por lo que el Ministerio Público no se ha retractado de ninguna acusación», puntualizó en un mensaje a medios de comunicación.

De acuerdo a lo asentado en la carpeta de investigación, CEI-FIDDS/E/UI/1 C/D/00156/02/2022, el 11 de febrero pasado, la alcaldesa junto con otros funcionarios, presuntamente agredió físicamente a dos mandos de la Policía de la Ciudad de México en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. (Iván Mejía/Excélsior).