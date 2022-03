Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En las tierras del Nuevo Santander, hoy Tamaulipas vivimos ya temporada de elecciones. Los ciudadanos que tenemos credencial vigente del INE vamos a poder elegir a nuestro Gobernador.

Tendremos de tres sopas a elegir: al ex alcalde de Xicoténcatl, César Augusto Verástegui Ostos “El Truko”, al ex director del Hospital General de Victoria, Américo Villarreal Anaya; y al ex alcalde victorense Arturo Díez Gutiérrez Navarro.

A partir del 20 de marzo los pre​tensos a la Gubernatura podrán ir pasando a las oficinas del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, para inscribirse.

Ya en sí lo que es la campaña electoral iniciará el domingo 3 de abril y se extiende por ocho semanas hasta el 1 de junio. Ya para entonces habremos de conocer sus respectivos lemas de campaña, conoceremos a sus coordinadores de campaña. Y sabremos para entonces con quien de los tres (Truko, Américo o Díez) se sumó la doctora reynosense

-nacida en Chihuahua- Maki Ortiz Domínguez.

Y luego viene el día clave, el día de la jornada electoral en que la votación se realizará. Esto será el domingo 5 de junio, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Aunque claro, si en la casilla hay fila, cola, gente presta a votar, el horario se extiende hasta que ejerce su derecho a votar el último de la fila. ​

Y bueno, echando cuentas les diré que fue el día 14 de diciembre último que el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, y el Partido de la Revolución Democrática, acordaron presentarse en “coalición” bajo el nombre “Vamos por Tamaulipas”. Esta alianza de tres partidos acordó que la candidatura para la gubernatura fuese designada por el PAN. ​ Como aspirantes a la postulación se presentaron tres personas: El presidente municipal de Tampico, Jesús “Chucho” Nader; el secretario de gobierno estatal, César Verástegui Ostos “El Truko”; y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador Cabeza de Vaca. Y tenemos​que fue el 14 de enero de este año que la referida coalición designó al Truko como su candidato para la gubernatura.

La referida candidatura, me queda claro, iba a ser para Ismael García Cabeza de Vaca, pero la intención se quedó en el camino. Era una Gubernatura de 12 años para los García Cabeza de Vaca.

No fue así por una serie de errores del propio ungido Senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, del secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar; de Carlos García González y del director de comunicación Francisco García Juárez.

Ismael cometió el error-cual jovencito de preparatoria- de estar chateando en su teléfono celular de temas irrelevantes en plena sesión de la más alta tribuna de la nación: la Cámara alta, llamada también Senado de la República. Desde la zona de prensa del Senado, un fotógrafo captó los mensajes del chat del senador, estallando el escándalo. Ahí el senador perdió su oportunidad –que ya tenía en el bolsillo- de ser Candidato a Gobernador.

Y tan nefasto desempeño tuvieron Héctor Escobar y Carlos García González, que el primero perdió en las urnas su reelección para diputado local; en tanto que Carlos García fue arrollado en las urnas y derrotado en su intención de ser alcalde de Matamoros. Al primero lo inepto, y al segundo su arrogancia.

En ese marco, surge con fuerza emergente la candidatura del Truko Verástegui, hoy con amplias posibilidades de ser el ganador de la elección del 5 de junio.

El 9 de noviembre del 2021 los dirigentes de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México acordaron competir en coalición en las elecciones de Tamaulipas bajo el nombre Juntos Hacemos Historia.​

Para la candidatura de la coalición a la gubernatura del estado se registraron 38 aspirantes.​ Del total de interesados sólo siete fueron contemplados para la encuesta realizada para seleccionar al candidato de la coalición: el senador Américo Villarreal Anaya; la ex presidente municipal de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez; el coordinador de los programas sociales del gobierno federal, Rodolfo González Valderrama; el presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion; la exdiputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz; el exdelegado de los programas del gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal; y el funcionario de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza González.​ Como resultado del ejercicio demoscópico el senador Américo Villarreal se ubicó como el aspirante mejor posicionado para la candidatura a gobernador, seguido de la expresidente municipal Maki Ortiz Domínguez. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com