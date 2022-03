Por Agencias

Ciudad de México.- El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que el periodista Armando Linares, asesinado este martes en Zitácuaro, Michoacán, no contaba con elementos de seguridad del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, porque él rechazó la medida.

Al participar en un foro sobre Libertad de Expresión, el funcionario recordó que cuando se tuvo conocimiento del homicidio de Roberto Toledo, compañero de Linares, ocurrido el pasado 31 de enero, se le ofreció el respaldo del Mecanismo a través de escoltas, sin embargo, el director de Monitor Michoacán no los aceptó.

“Inmediatamente, el Mecanismo brindó las medidas de protección a tres periodistas de Monitor Michoacán, incluido su director y el director no aceptó las medidas de protección, los otros dos periodistas sí, están bajo la protección del Mecanismo y él se negó a recibir la protección y del gobierno del estado y ahí tenemos, lamentablemente, las consecuencias”, afirmó.

Encinas Rodríguez señaló que el fenómeno de la violencia que enfrentan los periodistas no es nuevo, se viene arrastrando desde hace dos décadas por el involucramiento de distintos actores como es el crimen organizado y grupos enquistados en las instituciones públicas de estados y municipios.

Informó que con la agresión letal a Armando Linares suman 8 los periodistas asesinados que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“El 45% de las agresiones que sufren los periodistas en este país vienen particularmente de agentes del Estado en el ámbito de los estados y los municipios, por nivel de agresiones viene fundamentalmente por la delincuencia organizada, no solo por callar voces sino por ejemplo en el caso de los defensores de derechos humanos por la disputa y el control de los territorios donde la autoridad no cumple con su responsabilidad y es reemplazada por los grupos fácticos”, comentó.

El subsecretario de Gobernación dijo que de 2006 a la fecha se contabilizan 255 periodistas, hombres y mujeres asesinados “y se mantienen las tendencias cuando en el gobierno de Felipe Calderón cuando hubo 101 homicidios de periodistas; en el caso de Peña Nieto, 96, y hoy en el gobierno del presidente López Obrador el registro suma 56 periodistas asesinados.

“Nosotros no solamente no hemos logrado frenar esta situación, sino que no hemos logrado revertirla que es el objetivo fundamental”, reconoció.

Alejandro Encinas aseveró que desde la Secretaría de Gobernación trabajan bajo tres líneas de acción para atender este escenario de violencia que enfrentan los periodistas en nuestro país: atender la impunidad que supera el 90 por ciento de los casos, replantear los términos de atención de las autoridades estatales y municipales, así como las fiscalías y la propia Fiscalía General de la República. De igual modo, avanzar en la reforma a la Ley que da origen al Mecanismo aprobada hace 10 años.

Frente a colegas y especialistas, Encinas justificó la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la resolución que emitió la semana pasada el Parlamento Europeo sobre la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.

La respuesta del presidente fue de carácter político no una respuesta de carácter diplomático porque este gobierno no puede asumir que se le defina como un gobierno que está alentando no solamente la desaparición de personas sino la muerte de periodistas cuando estamos convencidos que este es un ejercicio por el que hemos luchado toda nuestra vida y que debemos garantizar”, aseguró.

También, afirmó que se ha sobredimensionado el impacto de este pronunciamiento aquí en México al tiempo que rechazó que afecte las relaciones con la Unión Europea.

“No creo que esto vaya a convertirse en un conflicto entre el Parlamento Europeo y el Congreso mexicano y si creo que vamos a seguir manteniendo los mecanismos de cooperación con la Unión Europea. Para decirlo con toda claridad, aquí ha tenido mayor impacto que en el propio Parlamento Europeo”, finalizó. (Enrique Sánchez/Excélsior).