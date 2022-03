Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El aspirante a Gobernador por el partido naranja, ingeniero Arturo Díez Gutiérrez ni se quedó callado, ni bajó la mirada, ni se alteró cuando la prensa le cuestionó que las principales casas encuestadores lo ubican muy por debajo del resto de los precandidatos en la intención de voto para Gobernador de Tamaulipas.

“Yo tengo otros datos y los van a ver”, respondió sonriendo.

En una breve entrevista, Díez Gutiérrez, abanderado del partido Movimiento Ciudadano, dejó bien claro que arrancará sus actividades proselitistas el próximo domingo 3 de abril en la ciudad y puerto de Tampico, después de que el IETAM declare procedente su registro como candidato a la gubernatura de Tamaulipas. Y garantizó que cumplirá puntualmente con todos los lineamientos que exige el Instituto.

Este domingo 27 de marzo a las 10 de la mañana, tal y como y como lo dispone la fracción I del artículo 226 de la Ley Electoral de Tamaulipas, y conforme a los artículos 14, 15 y 16 de los lineamientos para el Registro de Candidaturas, Arturo Diez Gutiérrez entregó la solicitud de registro de candidatura para la elección a la gubernatura de Tamaulipas, acompañado por simpatizantes y liderazgos locales y nacionales de MC.

Arturo Díez, quien tiene raíces familiares en el vecino estado de San Luis Potosí, y de hecho hay allá un poblado que se llama “Díez Gutiérrez”, asistió a anotarse como aspirante a Gobernador, acompañado por el líder Dante Delgado Ranuro, ex Gobernador de Veracruz, y asimismo por la ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; y el diputado naranja y ex senador de Tamaulipas.

Conforme al calendario electoral, a partir del 3 de abril y hasta el 1 de junio, se desarrollará el periodo de campaña electoral, plazo en el que las candidaturas que hayan obtenido el registro, podrán efectuar el llamado al voto de la ciudadanía tamaulipeca

Vale decir que Ivonne Ortega Pacheco, tiene sus orígenes políticos en el PRI, partido donde militó desde los 80, pasando por varios cargos en el Congreso, una gubernatura y puestos dentro de la estructura del tricolor. Finalmente renunció a su militancia partidista en agosto de 2019.

Ortega Pacheco es licenciada en Derecho por el Centro Universitario de España y México, además cuenta con una maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue gobernadora de Yucatán entre 2007 y 2012 y es sobrina del fallecido ex mandatario estatal, Víctor Cervera Pacheco.

La priista se considera feminista además de que más de una vez se ha calificado como una “mujer con un perfil progresista”.

¿Será Arturo Díez el Samuel García de Tamaulipas? Veremos y diremos.

SE REGISTRA AMERICO VILLARREAL

Acompañado a su derecha por Mario Martin Delgado Carrillo, presidente nacional del partido Morena y a su izquierda por su esposa la Dra. María de la Luz Santiago de Villarreal, luciendo una guayabera blanca con grecas color magenta (la identidad de su partido), el Dr. Américo Villarreal Anaya se registró la tarde de este domingo 27 ante el IETAM como candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia” para competir por la gubernatura de Tamaulipas.

La Dra. María de la Luz portaba la documentación para el registro en un sobre amarillo. Al registro ante el árbitro electoral también acudieron los dirigentes estatales de Morena, del Partido del Trabajo, y del Partido Verde Ecologista de México.

El presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre los recibió y les pidió realizaran campañas de propuestas hacia el electorado.

“Nosotros no necesitamos hacer guerra sucia”, advirtió reconocida voz del morenismo. La campaña electoral inicia formalmente el domingo 3 de abril, fecha justo del cumpleaños del ex Gobernador Américo Villarreal Guerra(+), padre del abanderado Dr. Américo. NOS VEMOS.

