Por Juan de Dios Esparza

Ciudad Victoria.- Con documentos falsos han protagonizado la guerra sucia en contra del candidato de Morena-Verde-PT, Américo Villarreal Anaya; la dirigencia del partido guinda prepara denuncia penal contra los perredistas por calumnias y difamación.

Es el mandadero favorito y cumple bien con su función de esquirol, aunque para ello utilice las más aberrantes y descaradas mentiras.

En la alianza Va por Tamaulipas, al PRD, o lo que queda del membrete, se le encomendó el trabajo sucio en que la cabeza del grupo, el PAN-Gobierno, no quiere mancharse las manos del estiércol que lanza sobre el oponente favorito para ganar la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Ejercen función de servidumbre, el jefe nacional, Jesús Zambrano Grijalba; su gerente estatal, Armando Valenzuela Ramos y el ex presidiario, Jorge Sosa Pohl, entre otros, auxiliados por la delegada, Verónica Juárez Piña, quien se aprende muy bien los guiones de la novela que le dictan desde Palacio de Gobierno.

De esta manera, en su condición de empleados del PRIAN, los perredistas han sido exhibidos como los mentirosos en esta batalla por el poder.

Van tres casos sonados en que los amarillos demuestran haber perdido hasta la dignidad con tal de seguir pegados al presupuesto a costa de su falta de ética y moral.

La semana anterior recibieron su última exhibida al difundir que el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, es investigado por la Fiscalía de Texas en relación a presuntos delitos atribuidos a los hermanos Carmona, empresarios de Reynosa a quienes ellos mismos acusaron de huachicolero presentando como pruebas recortes de periódicos.

Con fecha 12 de abril, la delegada Verónica Juárez citó a conferencia de prensa para declarar que presentarían denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de Américo Villarreal y partidos que lo postulan, por una presunta relación en el robo de hidrocarburos.

Juárez aceptó ante la prensa que no cuenta con pruebas y trajo a colación un supuesto oficio enviado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) al Fiscal de Texas, en los Estados Unidos, en que solicita la investigación.

El teatro se les vino abajo cuando un experto sobre temas de seguridad y delincuencia en la frontera, Timothy J. Tubbs, ya retirado del ICE, analizó el documento y encontró que es “ciento por ciento falso”.

No supieron copiar ni el nombre completo de la dependencia gubernamental, ni el del senador con licencia.

A Villarreal le agregan como segundo apellido una “S”, cuando es Anaya, o en caso de contracción sería “A.”.

Tubbs, con 27 años de experiencia en investigación de delitos transfronterizos, difundió tajante a través de un video:

-Después de verificarlo bien, pude ver que el documento es falso. También verifiqué con mis contactos de confianza que a su vez verificaron que, hasta hoy en día, ese documento es falso y la información es falsa”.

INE EXHIBE Y DESMIENTE MENTIRAS

Otro ejemplo del juego y trabajo sucio perredista fue la denuncia que hizo llegar el uno de febrero del 2022 al INE, aventando lodo sobre los actores de la Cuarta Transformación en Tamaulipas. Se le dio el número de expediente INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP en vía de juicio sancionador.

El conducto fue Clemente Ávila Romero, representante propietario del Sol Azteca ante el Instituto Electoral, tratando de enlodar a actores tamaulipecos, incluido el presidente nacional de Morena, Mario Carrillo Delgado.

Les salió el tiro por la culata. El Consejo General no encontró elementos para proceder. Las pruebas fueron siete recortes de periódico y enlaces de portales electrónicos.

Zambrano y compañía quisieron enlodar, aparte de Américo, a los alcaldes de Matamoros, Mario López Hernández; Río Bravo, Héctor Villegas González, y Eduardo Gattás Báez, de Victoria, “por la omisión en rechazar la aportación en especie de vuelos de avión, así como camionetas de lujo y blindadas”.

Según la leyenda que tejieron, las “aportaciones” fueron hechas por la persona moral Grupo Industrial Permart, “cuyo dueño es Sergio Carmona, persona a quien se vinculó con el crimen organizado por contrabando de combustible robado, conocido coloquialmente como huachicol”. Tras una indagatoria en fuentes oficiales y en Estado Unidos, el empresario Sergio Carmona, nunca fue procesado, por los delitos que se le imputaron y que todavía después de su muerte los siguen acusando sin evidencias.

Mentían por igual a Servicios Industriales Sigsa, según el PRD administrada por Jade Karo Isela McDonald Sánchez, como quien proporcionó vehículos a los anteriormente señalados para sus campañas políticas.

Eran tantas las mentiras -como en la supuesta investigación en Texas- que al entonces precandidato único a la gubernatura, lo identificaron como Américo Villanueva (sic) Anaya.

Las “pruebas”: Recortes del periódico El Norte y de los portales HoyTamaulipas y CNTamaulipas, entre otros.

Entre las mentiras, los perredistas aseguraban que en su precampaña, Américo se desplazaba en una camioneta blindada Suburban High Country, según unos modelo 2021, otros que 2020.

Todo lo investigó el INE, a las empresas señaladas, Sigsa, Reymar, Grupo Industrial Permart y grupo Joser.

Cruzaron información con la Secretaría de Hacienda, con Inteligencia Financiera e instituciones bancarias y resultó que todo era falso.

El propio INE pudo confirmar, por fotografías tomadas por sus agentes fiscalizadores, que Villarreal Anaya siempre se desplazó en una camioneta Tiguan, color blanco, de su propiedad, a la cual dio un valor de renta de 85 mil pesos.

Al final de 80 páginas de análisis, los consejeros del INE declararon “infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización”.

Resumieron: “No se acredita elemento de prueba alguno que permitiera presumir la comisión de la conducta denunciada. Esta autoridad electoral no puede basarse únicamente en la conjetura formulada por el quejoso” (El PRD).

MAS ‘TRABAJO’ DE LOS ESQUIOLES

Con versiones periodísticas, el 12 de noviembre del 2021 el secretario de Organización del PRD (nacional), Camerino Eleazar Márquez Madrid, elevó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, en contra de Los Angulo por presumir -según ellos- la comisión de los delitos de “defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Otra telenovela guionizada por el PAN en que el PRD hizo el trabajo sucio.

Relacionaba en la denuncia a Sergio Carmona Angulo, Perla Sharaza McDonald Sánchez, Sergio Carmona Gómez, Julio Cesar Carmona Angulo, “y quien resulte responsable”, presentando como pruebas, como es el sello de la casa panista, publicaciones periodísticas.

Sergio Carmona fue asesinado el 22 de noviembre del 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León, en hechos aun no esclarecidos por las autoridades de aquella entidad.

Antes y después de su muerte, nunca se supo de averiguación penal alguna en contra de ellos, ni en México ni los Estados Unidos.

Lo que salieron a relucir fueron contratos millonarios que él y sus empresas recibieron del gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca. Hasta donde se sabe el gobierno cabecista le quedó a deber más de 287 millones de pesos a la empresa de Sergio Carmona. Incluso, antes de su muerte, aparecían en la plataforma del gobierno estatal de Tamaulipas, obras asignadas al fallecido, sin embargo, misteriosamente desaparecieron de los archivos de compras y adquisiciones del gobierno local.

Analistas y abogados consultados para este trabajo, pidieron a la Fiscalía de Nuevo León revele el estado que guarda la carpeta de la investigación, porque solo conociendo la verdad sobre estos hechos se conocerá la verdadera realidad de lo que está atrás de este oprobioso crimen.

TAMBIÉN ESTÁN ATRÁS DEL CASO “ÚRSULA”

Valenzuela, Sosa Phol y compañía siguen haciendo el trabajo sucio de la alianza Va por Tamaulipas, aquello en que el PRI tampoco quiere mancharse las manos de heces fecales. El 29 de marzo la delegada del PRD, Verónica Juárez Piña, originaria de Jalisco y sin conocimiento de los problemas locales, encabezó una manifestación de 20 personas ante el Congreso del Estado, para exigir licencia o desafuero contra la diputada Úrsula Salazar Mojica luego de difundir -ellos mismos ¿quién más?- un audio en que una persona le pide “moche” a un presunto proveedor.

Nadie ha confirmado que sea la voz de Salazar, como el PAN y PRD lo señalan.

Hablando del tema de judicialización, es el Sol Azteca el que presenta recursos ante el IETAM y el Tribunal Electoral, elaborados por abogados de dudosa procedencia porque ellos no tienen presupuesto y sí deudas millonarias por multas en juicios administrativos.

El PRD en Tamaulipas es un simple membrete, un moribundo al que le urgen votos para seguir cobrando el subsidio estatal que perdió hace varios años.

En la elección del 2021 por el Congreso local, el agónico partido se hizo merecedor a 15 mil votos que representaron el 1 por ciento de los emitidos.

Dos años atrás conquistó 27 mil sufragios, el 1.65 por ciento que le negó también subsidio oficial.

Hace seis años, en 2016, el candidato a la gubernatura, Jorge Valdez Vargas, conquistó 17 mil votos, el 1.20 por ciento de la votación total emitida.

La delegada Verónica Juárez declaró a la prensa que esperan alcanzar el 8 por ciento de las votaciones para El Truco. Es un sueño que tienen desde hace años.

En territorio están despedazados. Con fecha 31 de enero del 2022 líderes históricos como Pedro Alonso Pérez, Julio César Martínez Infante, Cuitláhuac Ortega Maldonado, Alberto Sánchez Neri, Jorge Valdez Vargas y Alfonso Trejo Campos, todos ellos ex presidentes del CDE, decidieron abandonar al Sol Azteca y trabajar por Américo Villarreal para Gobernador.

Se desmarcaron de la alianza que los líderes nacionales, “en una aberración a la inteligencia del pueblo”, firmaron con el PAN y PRD.

Es el triste papel que desempeña el grupúsculo que tiene secuestradas las siglas perredistas en su afán de seguir medrando del presupuesto.

Algo vergonzante.