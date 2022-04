Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que empresarios inmobiliarios de la Riviera Maya acapararon terrenos para revenderlos a sobreprecio ante la construcción del Tren Maya. Por ello, indicó que el gobierno federal no va a permitir “el chantaje” y advirtió que pueden recurrir a la expropiación pública de los bienes para anteponer el interés público sobre el privado.

“Hoy puedo decir que, de los mil 500 kilómetros del trazo del Tren Maya, solo tenemos pendiente de liberación del derecho de vía, como 30 kilómetros, es decir, el 2 por ciento y muchas gracias de todo corazón a las comunidades y ejidos.

“Y ojalá y recapaciten los que estaban pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden, que no se hagan ilusiones porque antes no se recurría a la expropiación pública porque para el neoliberal, era un sacrilegio poner por delante el interés público y para nosotros no, por encima del interés privado está el interés público”, sostuvo.

El mandatario dijo que su gobierno no va a detener este proyecto de infraestructura y rechazó los señalamientos de sus opositores de que el Tren Maya está destruyendo la Selva del sureste mexicano.

“Nosotros vamos a continuar con el plan porque estamos cuidando el medio ambiente, siempre lo vamos a hacer y pues debe de tenerse en cuenta de que México por primera vez tiene un programa de reforestación más importante del mundo, mil 600 millones de dólares al año, para reforestar 400 mil hectáreas que abarcan a cinco estados donde pasará el Tren Maya. Es una obra importante y va a concluirse en diciembre de 2023”, indicó.

Acerca de la especulación que se generó en el sureste mexicano por el proyecto del Tren Maya, dijo que el gobierno federal no tuvo tantos problemas jurídicos con el tema del derecho de vía porque la mayor parte del proyecto se ejecutó en el trazo original del extinto Tren del Sureste.

“Algunos comenzaron a comprar terrenos cuando se enteraron de que iba a pasar el Tren Maya, algunos le fallaron porque no va a pasar por ahí y otros, lo que quieren es atracar, robar, no quieren aceptar los avalúos y se amparan porque quieren hacer su agosto”, aseguró.

Por ello, comentó que un campesino no actúa como los especuladores y destacó la importancia de la moral en la gente humilde.

“La ambición al dinero trastorna y obnubila a la gente, afortunadamente, la mayor parte del Tren Maya se construyó sobre la antigua vía del ferrocarril del sureste, si todo hubiese sido un trazo nuevo, no salimos”, consideró el mandatario.

Luego, envió este mensaje a los opositores al Tren Maya que mantienen amparos que no han sido resueltos por las autoridades judiciales.

“Algunos piensan que como nos falta poco tiempo y estos juicios los alargan a través de abogados huizacheros, piensan que va a ser indispensable que nos dobleguemos, pero aquí (en la conferencia) vamos a estar pidiendo al Poder Judicial que resuelva pronto y que actúen. La justicia debe ser pronta y expedita.

“Todo esto relacionado con el Tren Maya son intereses, hay dinero para promover estos grupos, algunos son de verdad, ambientalistas que no tienen toda la información, otros si son oportunistas y otros más son mercenarios que les pagan y no solo son ambientalistas, sino medios de comunicación y gente sin escrúpulos morales”, refirió el mandatario. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).