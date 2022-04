Por Redacción

Aldama, Tamaulipas.- Conocedor de los retos que enfrenta la población de Aldama, el candidato al gobierno de Tamaulipas, César Truko Verástegui, presentó un proyecto para satisfacer la demanda de agua: construir una línea de abastecimiento desde el nacimiento de la zona “El Zacatón”.

Aldama, como otras zonas del Estado, atraviesa por una sequía extraordinaria, afectando a la población de 20 comunidades rurales: “Un compromiso es traer agua desde el nacimiento del Zacatón para resolver el problema, ya tengo el proyecto y sé cómo hacerlo… cueste lo que cueste”.

Ante representantes de todos los sectores sociales de este municipio ganadero y agrícola, el abanderado de “Va por Tamaulipas” destacó la necesidad de regresar programas que incentiven la producción agropecuaria y satisfagan las necesidades: “Aldama era la cuna de las organizaciones, a través de los programas había mucho recurso que ingresaba al campo. Ya no hay para repoblar los hatos ganaderos, ya no hay Progan, ya no hay Procampo, ya no hay recursos para sistemas de riego, para seguro catastrófico, no hay Prospera, todos esos programas ya los desapareció el gobierno federal”.

Señaló que ve a miles de mujeres y hombres del campo que se la pasan trabajando año con año y siguen en el mismo lugar, con ellos se comprometió a ser un gobernador que atienda sus necesidades:

“Tengo la experiencia y habilidad para sacar el estado adelante… Yo me comprometo a estar al pendiente que no les falte ningún medicamento, ni para enfermedades comunes ni para otras como el cáncer”.

Convocó a la población a salir a votar el 5 de junio por su proyecto de gobierno en el que todos caben, “sin distinción de ideologías y colores, un proyecto que quiere lo mejor para Tamaulipas y su gente, un proyecto de progreso y no retroceso”, aseguró César Truko Verástegui.