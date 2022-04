Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hasta el día de hoy ninguna escuela ha suspendido clases por falta de agua, aseguró el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy.

No obstante, reconoció que muchos planteles no cuentan con tinacos o depósitos para almacenar el líquido, lo cual es urgente después de que el gobierno municipal de Victoria anunció que implementará un programa para tandear agua.

Es decir que no solo hay escuelas que no tienen agua en sus llaves, sino que muchas carecen de sistema de almacenamiento.

Aunque no supo dar cifras de planteles que no cuentan con este servicio de primera necesidad, dijo que el problema se está resolviendo conforme se presenta la situación en particular en algún plantel.

«Se detecta la necesidad que tiene la escuela en particular y al día siguiente se trabaja para resolverla».

El titular de la SET recalcó que no se han suspendido clases por la falta de agua, contradiciendo lo que la semana pasada informó la regidora de la comisión de educación en el Cabildo de Victoria, Anayansi Castillo.