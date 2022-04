Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Integrantes del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) coincidieron en que en términos reales el aumento que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador no será mayor que la inflación, que es del 7 por ciento.

Pero el hecho de que esa alza salarial sea menor a la inflación, no significa estar en contra del Presidente, aunque aceptarlo tampoco significa estar a favor o conformes, indicó Reyna Campuzano, vocera del Movimiento.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se trabaja en un acuerdo para aumentar los ingresos en términos reales, los docentes se mostraron inquietos y confundidos porque no saben lo que quiso decir el ejecutivo federal con “términos reales”.

“Seamos realistas, pero tampoco seamos incendiarios, sino aumenta la expectativa que cada uno trae, seamos realistas porque no va a ser un aumento arriba de la inflación, y lo decimos tal cual”.

Sin embargo, se mostró segura de que ese ajuste en este 2022 será mayor al que se ha autorizado en años anteriores, pero de hecho, nunca los incrementos para el magisterio han sido buenos o suficientes.

Reyna Campuzano dijo que lo que sí esperan es que se trate de un incremento que realmente impacte directamente en los bolsillos de los trabajadores de la educación, y que no sea desglosado o dividido en otros conceptos.

“Le van a echar la culpa al Presidente o se van a decepcionar del Presidente si no aumenta la expectativa que cada uno trae, y estoy hablando en este sentido: no va a aumentar más de la inflación, y decía un maestro, si no va a aumentar más de la inflación entonces no es realmente un aumento; pero seamos realistas no va a ser más de un 7 por ciento”.

En los últimos años el alza salarial se ha mantenido entre el 3 y 4 por ciento, pero con una inflación que ha pegado en la economía de los trabajadores de la educación.