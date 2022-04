Por Redacción

El Mante, Tamaulipas – Desde la zona cañera, donde el azúcar es más dulce que la miel -y donde el morenismo en 2018 dio la pelea voto por voto y logró defender el triunfo del Doctor Américo Villarreal para la senaduría, a un solo grito y encabezados por el dirigente nacional, Mario Delgado, lo proclamaron gobernador.

En el Mante, la cabecera municipal del Distrito 17 se escuchó fuerte el “¡Claro que se puede!”, con el que el pueblo respalda el proyecto de la transformación que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato común de los partidos MORENA-PT-Verde Ecologista a la gubernatura.

La plaza principal “Plutarco Elías Calles” fue el punto de reunión donde miles de morenistas vencieron obstáculos, se congregaron y se reportaron listos para este próximo 5 de junio y ganar.

En un discurso enérgico, el doctor Villarreal Anaya afirmó que los del PRIAN nos ofrecen una continuidad, pero “una continuidad para qué, si durante el tiempo que gobernaron nos abandonaron y no atendieron nuestras necesidades sociales, ni estuvieron pendientes de las oportunidades para el desarrollo”.

Hoy, insistió Villarreal Anaya, ofrecen la continuidad para resolver los problemas que ellos mismos crearon, (la falta de oportunidades de trabajo y que estuvieran bien remunerados o, la oportunidad de que nuestra juventud tuviera apoyos para educarse, por ejemplo).

Ante mujeres y hombres que alzaban los puños gritando “gobernador, gobernador”, el doctor Américo dijo que nos va a representar dignamente y no va a fallar porque es un hombre de palabra. Les llamó a votar masivamente el 5 de junio.

Les pidió la confianza y ser una sociedad participativa y colaborativa y a su vez les dijo que tengan la certeza de que tendrán con él a un gobierno atento y no habrá obstáculo que se ponga enfrente para que así sea.

Y desde aquí mismo, en esta plaza, escucharon el “ni un voto a los traidores” de parte del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, que acompañó al doctor Américo Villarreal en su campaña por la huasteca tamaulipeca.

Ahí, lleno de emoción, Mario Delgado hizo hincapié en la revolución de la honestidad que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ésta tiene que llegar a Tamaulipas.

Con la bandera en mano, Delgado Carrillo espetó:

“Es un honor estar con Obrador… es un honor estar con el Doctor”, quien recibió nuevamente todo el apoyo en esta región que ya despertó y que se volcó en favor de la Cuarta Transformación.