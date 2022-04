Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los resultados y las tendencias que indican todas las encuestas, donde las preferencias nos favorecen en esta contienda «son reales y eso tiene desesperados a nuestros adversarios, por eso me atacan», aseguró el doctor Américo Villarreal Anaya.

Al comparecer ante los medios, la mañana de este lunes, el candidato de Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Tamaulipas insistió en que las encuestas son de «a de veras».

«Lo que dice el papel es lo que se ve, se siente y se palpa en todo el Estado en los eventos que hemos realizado», indicó.

«Nosotros no perdemos el tiempo en guerra sucia, la gente ya los conoce, sabe cómo son, cómo actúan y se conducen», dijo.

El abanderado de ‘Juntos Hacemos Historia’ delineó el perfil de quienes serían sus colaboradores en el Gobierno del Estado.

«Que sean gente capaz, muy capaz, valiosa, pero que sean tamaulipecos y no traídos de otros estados».

El doctor Américo Villarreal celebró que en la consulta de revocación de mandato y aún con una tercera parte de las casillas instaladas más de 491 mil tamaulipecos se manifestaron a favor de la continuidad del presidente López Obrador».

«Fue un gran triunfo de este movimiento a favor de la transformación».