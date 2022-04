Por Redacción

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Luego de denunciar que el pueblo de Tamaulipas está dolido e ignorado por el Gobierno del Estado, la bancada de Morena en el Congreso local presentó una serie de iniciativas en las que exige dar cumplimiento a los servicios de salud, educación, justicia y seguridad, rubros que han sido exigidos, sin ser atendidos.

La legisladora Casandra de los Santos Flores presentó una iniciativa en la que solicita la comparecencia de la titular de Salud, Gloria Molina Gamboa a fin de que rinda un informe detallado al pueblo de Tamaulipas, sobre el uso de recursos destinados a la dependencia .

Que dé a conocer las licitaciones para la compra de medicamentos, aclarando que el PRIAN no se ha cansado de mentirle al pueblo, toda vez que los medicamentos para los niños con cáncer están garantizados y la atención a los padres de familia se ha mantenido.

“No más mentiras, no vamos a permitir que se siga lucrando políticamente con este tema tan sensible”, señaló.

Por su parte, el diputado Juan Ovidio García García exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas y a los 43 Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, para que dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades vigilen, investiguen, supervisen, verifiquen y en su caso impongan las medidas de seguridad y sanciones administrativas que correspondan en el ámbito de su competencia a los infractores por la generación de basureros clandestinos.

A su vez, el diputado Javier Villarreal Terán exhortó a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las mujeres por razones de género, para que agilicen la investigación de estos delitos para llevar a los responsables ante la justicia.

En este contexto, reiteró Villarreal Terán que una vez más el PAN y su socio el PRI se negaron a este exhorto y lo enviaron a comisiones para evitar que se haga justicia de manera pronta y expedita.

El diputado Isidro Vargas Fernández pidió a las secretarías de Bienestar del Gobierno de México, y de Estado de Tamaulipas, que en coordinación con los 43 Ayuntamientos del estado, y de acuerdo con sus facultades y atribuciones, implementen de manera emergente acciones de atención y asistencia social a personas indigentes o en situación de calle.

La legisladora Gabriela Regalado Fuentes exhortó a la Secretaría de Educación para que de manera coordinada se atiendan las regularizaciones de los alumnos con bajos niveles de comprensión.

Sobre el tema de seguridad, el diputado Marco Gallegos Galván recalcó que la estrategia que plantea el Gobierno del Estado es una falacia, ya que la percepción de inseguridad ha ido en aumento.

En este tema no se han encontrado los mecanismos adecuados para proteger al pueblo, y pese a la inversión millonaria en cámaras de seguridad, no las pudieron defender del crimen y fueron derribadas.

La bancada morenista a través del diputado Jesús Suárez Mata exhortó a todos los cuerpos de seguridad para que cumplan con sus funciones y de esta forma prevenir la desaparición forzada de personas, problema que enfrenta Tamaulipas a pesar de la versión oficial del Gobierno del Estado.

Entre otras iniciativas que presentó la fracción de Morena en el Congreso de Tamaulipas se encuentra el de ampliar la duración del primer periodo de sesiones en cada año y así hacer más productivo el trabajo.