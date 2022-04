Por Redacción

Jiménez Tamaulipas.- Todo lo que nos han hecho los gobiernos omisos nos lo vamos a cobrar frente a las urnas este 5 de junio, con una votación masiva en favor de la transformación, aseguró el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato común a la gubernatura de Tamaulipas por los partidos MORENA-PT-Verde Ecologista.

En este municipio, que una vez fue la capital de Tamaulipas, mujeres y hombres se declararon morenistas y levantaron la mano izquierda con la señal de la 4T para respaldar el proyecto que encabeza el doctor Américo Villarreal, quien les dijo que un gobierno al que le otorgan la confianza, su gente es imparable.

En ese sentido, les ofreció la atención que necesitan para sacar adelante a todo Tamaulipas, máxime que “han pasado tantos años, que ustedes han buscado las soluciones a sus problemas, solo les hace falta apoyo técnico o económico para poderlas implementar y nosotros se los vamos a dar”.

Villarreal Anaya señaló que las nuevas formas de hacer gobierno se sustentan con una sociedad colaborativa y participativa que dé la confianza, porque “Juntos ¿qué no vamos a resolver?”, cuestionó.

Incluso se puede ganar el tiempo perdido.

Lo dijo así:

“Con un pueblo decidido y con confianza en su gobierno, podemos ganar el tiempo perdido por administraciones anteriores, para tener las oportunidades que debemos de dar a nuestros hijos”, siempre bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

En este mismo evento, la doctora María de Villarreal llamó a votar masivamente para ganar con una contundencia de 5 a 1.

“Tenemos que seguir trabajando y hacer historia; tenemos que salir a trabajar mucho, que nos escuchen que somos libres, que no vamos a dejar a nadie en el camino”.

Por su parte, Diego Hernández Gutiérrez, secretario de Comunicación del CEN de Morena, reconoció que Tamaulipas es el estado que más apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato, con una participación de más de 500 mil personas.