Por Agencias

Berna, Suiza.- El ícono del cine francés Alain Delon anunció hoy que recurrirá a la muerte asistida en un futuro próximo, tras sufrir dos accidentes cerebrovasculares y el deceso de su esposa por cáncer de páncreas.

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas”, declaró a través de un comunicado.

A sus 86 años, el afamado actor confirmó su decisión en Suiza, país donde reside y las leyes permiten la muerte asistida, a diferencia de su Francia natal.

Semanas atrás, el artista se manifestó a favor de este tipo de procedimiento y, según medios internacionales, ha pedido a su hijo, Anthony Delon, que le acompañe hasta el final.

Rostro emblemático de películas como Purple Noon (1960), Rocco and His Brothers (1960), L’Eclisse (1962) y The Leopard (1963), el veterano actor reveló que su estado de salud se deteriora y se mantiene bastante apartado de los medios de prensa.

Directores de la talla de Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, Joseph Losey y René Clement demostraron que podían hacerlo actuar más allá de su atractivo físico, que lo llevó a ser considerado «el hombre más bello del mundo”.

Más tarde, Delon apostó por el cine de taquilla, luego de que Melville lo convirtiera en una estrella del cine negro en El Samurai (1967), personaje al que, con sus variantes, le sacaría bastante provecho en filmes posteriores.

En su último discurso en el Festival de Cannes, Delon dijo adiós al cine. “Para mí, más que un fin de carrera, es un final de vida. He durado 62 años (como actor). Ahora, lo que es difícil es partir. Me voy, pero no sin antes decirles gracias”, dijo cuando recibió la Palma de Oro honorífica por su carrera en 2019.

Durante su trayectoria conquistó el Premio César al Mejor Actor de 1985 por su actuación en Notre histoire, la Legión de Honor de Francia así como el Oso de Oro Honorífico del Festival Internacional de Cine de Berlín. (Prensa Latina).