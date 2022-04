Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria. Tamaulipas.- En 1994, al final del siglo pasado, se pusieron de moda los debates entre candidatos a la presidencia de la República, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, un panista, abogado, y “aspirante” a la presidencia de la República, en ese debate, hizo cera y pabilo de los otros contendientes, su figura creció tanto que se pensó que podría llegar a ser Presidente de la República hasta que, repentinamente, “se enfermó” y no regresó a la escena pública hasta que perdió la elección con el PRI encabezado por un gris Ernesto Zedillo Ponce de León, el otro candidato era Cuauhtémoc Cárdenas.

De aquella farsa de la política mexicana se hicieron caricaturas, memes les dicen hoy y hasta chistes y no quedó más que eso.

De la experiencia del 1994 que le detallo, más las del 2000, 2006, 2012 y 2018 queda claro que los debates públicos entre aspirantes a puestos de elección popular, en ese caso a la presidencia de la República, no sirven de nada, si acaso para presumir lo lengua larga que son los políticos, de cómo se pueden llegar a vender y ya.

Vamos pues, con lo dicho se trata de hacer conciencia de que viene un debate de los aspirantes por la gubernatura de Tamaulipas y de que no nos dejemos apantallar por como peleen los aspirantes porque además en esos actos no hay tiempo de explicar las propuestas, tampoco de contrastarlas en realidad, sino que es un duelo de palabras, muchas sin respaldo y lo peor es que otras son difíciles de comprobar.

Lo dicho de siempre, sería mejor que los candidatos entreguen sus ideas y proyectos de Estado a expertos en las diferentes áreas y sean estos lo que desmenucen y exhiban como viables o simples sueños guajiros lo que proponen para Tamaulipas y lo expresen muchos días antes de la elección para que el ciudadano se guíe por realidades no por palabras como se pretende o, por lo menos, que una vez que el ganador intente poner su proyecto de gobierno y no funcione pues por lo menos no sea una sorpresa.

Más puntos en contra de los debates es que en la percepción ciudadana el ganador es quien más grita, quien más descalificaciones lanza a su oponente, quien más promesas hace aunque las haya obtenido de un sueño provocado por quien sabe que cosas.

En resumen, la invitación es a escuchar el debate, pero reflexionar en serio el voto porque Tamaulipas ya no está para experimentos, ni para entregarlo a quienes se luzcan en ese ejercicio por su retórica, Tamaulipas está para que gane la elección quien creamos va a ser el mejor gobernador, que tendrá el mejor equipo y nos sacará de nuestros problemas afianzando nuestras fortalezas, que no quiera inventarse de nuevo toda la administración sino que se atreva a eliminar y combatir lo que nos hace daño y reforzar lo que sea bueno.

A lo que si le invito es a ver el debate completo porque luego uno se traga todo lo que inyectan vía redes sociales que solo son los extractos que se ven muy bonitos o, de parte de los enemigos los más patéticos, siempre editados, siempre tergiversado o manejado de forma tendenciosa, es decir, es como una segunda parte de esta lucha de oradores y cuídese de la misma porque es más peligrosa de lo que imagina, en todo caso busque las ligas del debate que se va a grabar en algunos espacios.

Sobre todo, recuerde, se trata de investigar de uno por uno a los candidatos, sin fobias y luego vote por El Truko, Américo, o Arturo Diez, por quien usted prefiera, igual siempre tenga en mente una cosa, en su sufragio va parte de su futuro, el de sus hijos, familia, vecinos, y muchos más, así que ya sabe cuál es la apuesta, de usted depende si ganan los buenos o solo quien tenga una mejor habilidad para dañar al adversario y llamar la atención.

QUE SE DIJO HOY EN LAS CAMPAÑAS… AMERICO VILLARREAL por la mañana ofreció una conferencia con la prensa en la cual afirmó va arriba en todas las encuestas, con mucha diferencia y en todos los municipio con mayor población, después desde este pueblo mágico donde las mujeres se han quedado a cargo de las familias porque los hombres decidieron migrar a la Unión Americana, el doctor Américo Villarreal Anaya, reconoció su valiosa aportación para el estado y les garantizó velar por sus familias, pues serán prioridad al llegar a la Gubernatura de Tamaulipas.

El candidato común de los partidos MORENA-PT-Verde Ecologista a la gubernatura, les envió un abrazo fraterno a cada uno de ellos y recordó que enviará una iniciativa al Congreso local para que los migrantes cuenten con una curul y representatividad, a manera de acción afirmativa y con ella hagan valer la voz, voto y sus derechos.

Y es que dijo, es momento de reconocer a los más de medio millón de tamaulipecas y tamaulipecos que han migrado a Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias a las que les mandan hasta mil millones de dólares al año.

También aseguró que su gobierno será con liderazgo, honesto, austero, capaz y con un profundo amor por Tamaulipas, pero sobre todo velará por una nueva forma de hacer política anteponiendo al ser humano y con equidad de género; es decir, cumplir con la paridad en los cargos públicos y garantizar que las mujeres tengan acceso a todos los espacios.

Por su parte, la doctora María de Villarreal, esposa del candidato, dijo que todos los que ahí asistieron “están haciendo historia” al lograr que la transformación llegue a Tamaulipas.

Antes, luego de dar la bienvenida, el exalcalde priísta, ahora en Morena, René Lara Cisneros llamó a las y los tultecos a no tener miedo y sacar adelante la transformación y llevar al doctor Américo Villarreal a la gubernatura este próximo 5 de junio.

EL TRUKO VERÁSTEGUI… el candidato de la coalición Va Por Tamaulipas conformada por el PAN-PRI y PRD habló en Soto La Marina con comerciantes y otros empresarios.

Ahí, la brisa salada, el olor a camarón y pescado, fueron parte de la caminata que este miércoles el candidato por la coalición “Va por Tamaulipas”, César Verástegui Ostos realizó por la calle principal del poblado de La Pesca del municipio de Soto La Marina; aquí, las banderas del PRI, PAN, y PRD se unieron una vez más en una sola, para acompañar a “Truko” el hombre de palabra, que humilde, escuchó a los comerciantes de esta zona turística y estrechó la cálida mano de hombres y mujeres de la región, quienes sustentan su economía en el comercio y el turismo que genera la cercanía con la playa La Pesca, el segundo destino turístico más importante de Tamaulipas.

Portando su inseparable sombrero, compañero inconfundible, el Truko Verástegui guio sus pasos a una reunión con comerciantes, restauranteros, prestadores de servicio, pescadores ribereños y hoteleros organizados, donde dialogaron sobre el turismo, el tema de interés para los pobladores de este lugar.

En su mensaje el Truko les aseguró que conoce el tema y sabe del potencial económico de esta región y se comprometió a garantizar la seguridad para todos los pobladores del estado, así como de La Marina.

“Aquí en La Pesca, en Soto La Marina, tienen potencial, es un polo de desarrollo considerable, espero generarles las condiciones para que sean ustedes mismos los que inviertan aquí, en La Pesca, que aquí se quede la utilidad”.

Les mencionó que tienen un lugar maravilloso, donde hay que ponerles atención a varios temas, como la energía, el agua, el drenaje; inversión que se hará de forma coordinada con el estado, concluyó

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré un Me Gusta y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com