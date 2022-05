Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.-Tras recibir el apoyo del magisterio de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya se comprometió a respetar sus derechos laborales, a mejorar la capacitación, los servicios de salud y la infraestructura educativa para tener una educación de calidad.

En el puerto de Tampico a donde asistieron senadoras, diputados federales, diputados locales y cientos de trabajadores de la educación, el candidato de “Juntos Hacemos Historia” de Morena, PT y PVEM recibió expresiones de apoyo y confirmaron que están listos para traer la Cuarta Transformación a nuestro estado; “que se oiga fuerte y quedito, desde Tampico les decimos a todos los maestros de Tamaulipas que aquí está nuestro próximo gobernador”.

En un multitudinario evento en un salón del hotel Posada, la tarde de este sábado, los maestros y maestras reconocieron que “Américo Villarreal Anaya es el imán que une al magisterio tamaulipeco”, como lo expresó la maestra Karina Salas Gómez.

“Usted va a ser nuestro próximo gobernador, no nos falle, nosotros a usted no le vamos a fallar”, expresó la maestra tampiqueña.

Fue el maestro Sinue Ramírez Oviedo el portavoz del saludo enviado al doctor Américo Villarreal por el dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Maestro Alfonso Cepeda Salas y del dirigente estatal de la Sección 30, Rigoberto Guevara Vázquez

“Con firmeza estamos con usted, compartimos su proyecto, reconocemos su honorabilidad, sabemos que ha hecho una historia de vida como la de los maestros. No estamos errados y compartimos su anhelo de un gobierno sin corrupción, cercano a la gente; le pedimos con respeto que no pierda esa humildad y sencillez”, dijo Ramírez Oviedo.

“Queremos que se convierta en el gobernador de la educación, porque sin educación no hay transformación”, señaló.

Ante el entusiasmo de los presentes el candidato de ‘Juntos Hacemos Historia’ respondió a los maestros, a quienes llamó mis hermanos de profesión por recordar que su señora madre doña Beatriz Anaya de Villarreal también fue maestra, que en su gobierno el primer eje transversal será “educación, educación y más educación”.

“Cuenten conmigo incondicionalmente, sus derechos y prestaciones estarán garantizadas”, dijo.

Ante la presencia de los presidentes de la Comisión de Salud tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, el doctor Américo pidió a los legisladores poner especial atención para elaborar leyes que mejoren la calidad de las prestaciones de los maestros en materia de salud.

En el evento y ante las porras y gritos de apoyo a la candidatura de Américo Villarreal, el maestro Elmer Silva Gómez destacó que los maestros confían en el proyecto de Américo Villarreal. “Los que estamos aquí confiamos en que lo que hoy sembramos dará buenos frutos al pueblo de Tamaulipas”.

“Estamos a unas semanas de que usted sea nuestro gobernador, aquí en este ambiente fraterno, desde Tampico Hermoso le aseguramos que los maestros lo llevaremos a conducir los destinos de Tamaulipas”, expresó.

Al hacer uso de la palabra, la doctora María de Villarreal, esposa del candidato, hizo un llamado a las maestras de Tamaulipas para que se sumen a este movimiento y sean parte de la transformación. “Hagamos historia, para que un día pueda decir con orgullo yo estuve ahí y ayudé a construir el cambio”, expresó.

Antes de finalizar, el doctor Américo dedicó un agradecimiento especial a los maestros jubilados y a los teachers que no han dejado de estar presentes en tantos eventos a lo largo de su campaña.

“Vamos a hacer de este Estado el mejor de México, vamos a recuperar el tiempo perdido y viéndolos a los ojos les aseguro que no les voy a fallar”.