Cd. Victoria, Tamaulipas.- En una semana habrá información suficiente para conocer resultados sobre la Revocación de Mandato. Sabremos entonces si funcionó la estrategia reaccionaria para contener la votación masiva a favor de AMLO o si por el contrario, los partidarios de la 4T avalaron en forma contundente, la tarea realizada por su líder contra la corrupción y a favor de la justicia social.

Todo este tiempo ha sido de confrontación, extrema en algunos casos, donde los adversarios de Andrés Manuel persisten en utilizar cualquier pretexto o argumento fallido para menospreciar lo realizado por el supremo gobierno, violentando incluso la privacidad personal y familiar en busca indicios que pongan en duda la moral republicana. Inútil decir que las derrotas se les acumulan ante la fortaleza de un régimen que pese a todo, cumple promesas y resuelve la problemática heredada por los saqueadores y vende patrias del neoliberalismo. Falta mucho por hacer es cierto, pero de que la Transformación va y va con todo, eso-que-ni-que.

Los conservadores insisten en que la consulta del próximo domingo significa el primer paso formal hacia una dictadura, lo cual además de infantil es resultado del desconocimiento de la historia de México. Como si no supiéramos que la derecha es responsable del desastre al impulsar regímenes causantes de enorme daño para la nación. Desde la creación del iluso imperio Iturbidista, la importación de un príncipe austriaco, hasta el porfirismo, pasando por el frecuente mandato del traidor Santa Anna. ¿Y qué decís del contubernio PRI-PAN, prueba infalible de que corrupción e inmoralidad dominan pensamiento y acción conservadora?.

Por supuesto el país que pretende la 4T no es panista, priista o perredista, sino justo el contrario del que casi destruyeron De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, mismos que olvidando a la más respetable de su familia, regalaron cientos de empresas públicas a la iniciativa privada, entre otras cosas. ¡Lástima que no haya voluntad política para enjuiciarlos como se merecen!, cuando menos cadena perpetua para los cinco que sobreviven que a de la Madrid debió haberlo juzgado ya El Eterno.

Mientras tanto en la 4T se trata de rescatar la dignidad republicana y con ello el bienestar de las mayorías marginadas y discriminadas por el neoliberalismo. Por esto es que temen a AMLO y por supuesto a Claudia Sheinbaum probable sucesora en la Presidencia. En este sentido no extraña que recién la dirigencia panista se haya reunido con el embajador gringo Ken Salazar con la intención de que los EU “metan mano” en las decisiones que solo competen a México. Como si viviéramos los tiempos en que utilizaron a “el chacal” Huerta no solo para mancillar la democracia maderista, sino para asesinar al Apóstol y al Vicepresidente Pino Suárez en uno de los capítulos más impresionantes y vergonzosos de nuestra historia.

Los conservadores son mercenarios a quienes no importa exponer la nación al ridículo internacional. Es público que los panistas también han acudido a la OEA y la ONU, además del gachupín Felipe V1, “para que recompongan” lo que sucede en México, ¡haga usted el recabrón favor!. No cabe duda, son los mismos que encabezados por el sargento Pío Marcha proclamaron “emperador” a Iturbide la noche del 18 de mayo de 1822, que también fueron a Miramar por Maximiliano, o pidieron a Santa Anna retomar el poder hasta en once ocasiones a pesar del desastre causado por su ambición y estupidez.

El domingo próximo entonces, la mayoría mexica decidirá (estoy seguro), que AMLO permanezca al frente de la 4T y con esto seguir reconstruyendo los sueños justicieros de Hidalgo, Morelos, Juárez y Madero; sueños truncos por la corrupción, el saqueo y la traición del conservadurismo que gobernó los últimos seis sexenios. Y ni modo que sea invento.

Mientras tanto dícese que iniciaron las campañas rumbo a la gubernatura, sea otro de los pendientes que “la raza” tiene con su destino. Los candidatos no irán muy lejos, aunque sí lo suficiente para llamar a ejercer el voto y salir de este compromiso que tiene mortificados a muchos de los que se mueven en la farándula política.

No irán muy lejos digo, porque dos meses son insuficientes pa’ adentrarse en el alma de las comunidades y por supuesto de sus problemas que en algunas partes están convertidos en pesadillas sin solución a la vista del portador…”pueblo chico, infierno grande” y de estos hay hasta pa´repartir cuando “los grillos” locales se encargan de magnificar en beneficio propio y de sus partidos.

El asunto es que los candidatos a la sucesión estatal se echaron a la calle sin mayor garantía que el verbo flamígero, tanteador o precavido, dependiendo de la urgencia de poder o del grado en que califiquen “la inocencia e ignorancia popular”, que no lo serán tanto considerando que la verdadera sabiduría proviene del silencio de la masa incógnita que observa, escucha y rinde homenaje a la prudencia, impartiendo lecciones de madurez ante al abuso de los políticos que suponen convencer, y sin embargo caen en la trampa de su propio engaño. ¡Órale!

Sea como fuere, está en marcha la nueva historia de Tamaulipas.

