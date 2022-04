Por Redacción

Altamira, Tamaulipas.- Altamira ya decidió que el doctor Américo Villarreal Anaya sea el próximo gobernador de Tamaulipas, por eso miles de hombres y mujeres de esta heroica ciudad y puerto industrial se declararon listos y en pie para defender su triunfo el próximo 5 de junio.

En una magna concentración la tarde de este miércoles en la Unidad Deportiva Municipal, Américo Villarreal reiteró su compromiso para encabezar la transformación de Tamaulipas y se dijo orgulloso de estar en territorio Morena.

«Altamira es su pueblo y aquí lo vamos a defender, nos urge que todo Tamaulipas se transforme, aquí el cambio ya inició, ya les demostramos dos veces a esos negativos que sí se puede, ahora queremos que usted sea el gobernador y vamos a aguantar lo que venga hasta el 5 de junio», expresó la dirigente de los colonos, María del Carmen García Torres.

En un ambiente de fiesta popular, el abanderado de “Juntos Hacemos Historia” aceptó el compromiso de concretar en Altamira grandes proyectos para el puerto Industrial, en infraestructura y en materia de petroquímica.

«Vamos por los grandes cambios, hay grandes proyectos para transformar a Altamira», reiteró.

Acompañado por su esposa María de Villarreal quien en su intervención pidió a las mujeres vitamina de este municipio participar todas juntas y hacer historia, el doctor Américo dio su palabra de no fallarles, «vamos a ver por el bienestar y desarrollo social, para un mejor Tamaulipas», dijo.

«Quiero que sepan que este no es solo el proyecto de Américo Villarreal, es el proyecto de gobierno de todos nosotros, y que no les voy a fallar, voy a respetar esta honrosa designación que me hacen de ser su representante en esta esperanza de transformación», indicó.