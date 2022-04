Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la imagen de una mujer que participó ayer en la marcha denominada “Terminas y te vas” -quien portaba una playera blanca con letras doradas y el mensaje “orgullosamente en contra del KKS”(sic)- para decir que sus adversarios confunden la educación con la cultura.

“Es que hay unas fotos con unas playeras de una señora. Van a ver la creatividad, pero lo grosero también, lo majadero, para que vean cómo me llaman. Si yo no les he hecho nada. De veras que no sé por qué actúan de esa forma”, dijo el presidente al solicitar que se viera la imagen que una participante en la marcha que circuló en redes sociales.

“Es que es interesante, para que se vea el nivel, porque se confunde o suele confundirse la cultura con la educación. La cultura es lo que viene de lejos, lo que se transmite de generación en generación, son las lenguas, las tradiciones, las costumbres, la organización social. De nuestras culturas dimanan nuestros comportamientos, nuestra solidaridad, de nuestras culturas viene la ayuda mutua”, expresó.

Luego, consideró que la educación es técnica, y no tiene la misma profundidad que la cultura.

“Entonces, los que están con algún nivel de educación piensan que son los que tienen cultura. Acuérdense que los que nos colonizaron o, mejor dicho, nos invadieron hablaban de que venían a civilizarnos”, indicó.

En la conferencia, el mandatario pidió que exhibieran en pantalla la imagen de la mujer que participó ayer en la Ciudad de México en la marcha y que portó la playera que alude a la forma como se expresan sus opositores.

“Es un sector nada minoritario. De todas formas, pues tenemos que ser nosotros respetuosos y entender los procesos, no sólo condenar, sino entender el porqué de las cosas”, sostuvo López Obrador.

Explicó que el conservadurismo es una ideología que tiene muchos años y puso como ejemplo el caso de Miguel Hidalgo, quien no solo fue fusilado, sino que su cabeza fue exhibida por más de 10 años en Guanajuato porque se atrevió a decirle a los oligarcas que su único dios era el dinero y por proclamar la abolición de la esclavitud.

“Entonces, si nosotros estamos buscando la igualdad, buscando que haya justicia, que ya no sigan saqueando, que no haya discriminación, pues eso despierta una reacción, de ahí viene lo de reaccionarios. Cuando hay una reforma, cuando hay una transformación, pues hay una reacción, que es lo que está ocurriendo”, sostuvo el mandatario.

Incluso, dijo que en México persisten sectores con este pensamiento y muy violentos porque “odian”.

“Me ha tocado que están saliendo de la iglesia, en donde en una parte de la misa se habla de darnos la paz y saliendo de ahí ya están insultando, lo he padecido a lo largo de los años, de mi lucha contra opositor”, dijo y agregó:

“Bertolt Brecht decía que un pequeño burgués enojado -palabras más, palabras menos- era como un fascista en potencia. Pero eso no sucede en México, afortunadamente, todo va en paz y así va a seguir”, aseguró. (Ezequiel Flores Contreras (Apro).