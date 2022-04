Por Agencias

Ciudad de México.- El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, advirtió que las críticas al equipo no le asustan tras la derrota ante el Atlético de San Luis (1-0, en el Estadio Azteca) y que, si su continuidad fuera un problema para la institución, «no necesito que me corran».

«Es Cruz Azul, hay morbo, imagino que varios están con mucha creatividad para que el momento se agrave en redes sociales y en lo mediático. Hoy todo se ve mal. Hay que poner lo que ponen las gallinas. Quiero tanto a este club que, si yo veo que soy un problema, no necesito que me corran», agregó.

Reynoso asumió que la Máquina ya no depende de sí misma para lograr su boleto directo a la liguilla del Clausura 2022, pero apeló a la personalidad de sus jugadores para vencer al América en la última jornada.

«No somos tan malos como nos quieren hacer ver. Tampoco hay que destruirnos en las malas. Lo vamos a revertir, porque en los momentos difíciles el equipo ha puesto el pecho. Lo que diga o haga el entorno no me presiona. Hace seis fechas decían que el América era malísimo y hoy se recuperó. No hay que dramatizar», concluyó.

Una victoria sobre las Águilas podría acercar al equipo celeste a los primeros cuatro lugares, siempre y cuando el Atlas (en cuarto lugar) y Puebla (tercero) pierdan sus siguientes compromisos ante Tigres y Mazatlán FC, respectivamente. (Alberto Aceves/La Jornada).