Por Agencias

España.- La Federación Española de Futbol (RFEF) negoció una comisión de 24 millones de euros (26 millones de dólares) para Kosmos, la empresa de eventos deportivos presidida por el defensa del FC Barcelona Gerard Piqué, por trasladar unos años la Supercopa de España a Arabia Saudita, según el medio español El Confidencial, del lunes.

El sitio de información en línea, que tuvo acceso a documentos y mensajes de audio privados entre Piqué y el presidente de la RFEF Luis Rubiales, informa que la RFEF percibe 40 millones de euros (43 millones de dólares) por temporada por cada una de las seis ediciones organizadas en Arabia Saudita desde 2020 (240 millones de euros en total, 260 millones de dólares), mientras que Kosmos percibiría 4 millones de euros (4,3 millones de dólares) por temporada, 24 millones de euros (26 millones de dólares) en total.

El comentario forma parte de los Supercopa Files, un alud de archivos inéditos que desvelan, entre otros presuntos escándalos, que Piqué tuvo un papel decisivo en las negociaciones para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí y disfrutó a lo largo de ese proceso de un trato privilegiado por parte de Rubiales por motivos no aclarados. Un portavoz de Piqué ha negado a este diario que recibiera ese trato de favor», escribe este lunes El Confidencial.

Horas más tarde, Gerard Piqué convocó una rueda de prensa a través de la plataforma Twitch para defender la actuación de su empresa.

“El Confidencial me llama hace una semana y me dicen que esto va a salir. Les dije que me daba igual, no me tengo que esconder de nada, estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. La gente puede dudar de si es normalmente correcto o si hay un conflicto de interés, pero lo que es ilegal es coger audios privados y filtrarlos por interés, que no hay que ser tonto para saber quién puede estar detrás», señaló Gerard Piqué.

El zaguero central, que recordó que la noticia del acuerdo con Kosmos y la comisión ya salió en 2019, no quiso entrar en esta polémica de quién era la persona interesada en sacar esto a la luz. «No voy a nombrar a nadie y menos a Javier (Tebas), que también hacemos cosas con La Liga o la UEFA. Cuando traes un negocio es para todos, así funciona el negocio, lo que pasa es que este es un país habituado a pensar mal», sentenció. Afp/Europa Press/Excélsior).