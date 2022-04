Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Previo a la sesión de este domingo, en la Cámara de diputados, la polémica que se dio en redes sociales y que aún continúa es notoria y en esencia versó sobre la muy segura actuación de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, que se alistaban a detener con sus votos la reforma a la Industria Eléctrica, promovida por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y respaldada por Morena, PVEM y PT.

En el centro del debate se colocaron los animadores de la Reforma en mención orientada a recuperar la rectoría del Estado en cuanto a la Industria Eléctrica y cambiar las reglas del juego a los privados que ahora participan del negocio en condiciones ventajosas, mediante contratos que se consideran leoninos y, por tanto, lesivos al interés nacional. Igual se pretende que haya tarifas justas a los usuarios comunes del servicio eléctrico.

De ahí que a los legisladores que se mostraron a favor de la Reforma se les consideró patriotas y a los que hicieron un alianza para frenarla se les tipificó de “vendepatrias”.

Según se veía venir, al iniciar la sesión en la Cámara baja, lo probable era que no prosperara lo enviado por el mandatario federal debido a que los partidos que avalaban los cambios a la Constitución, si bien son mayoría simple les faltaban más votos de legisladores para alcanzar la mayoría calificada que, si hubieran acudido los 500 diputados, son unos 334 votos, algo que los morenistas y aliados no tienen en tanto que únicamente suman 278 diputados. Es decir, les faltaban más de 50 legisladores para lograr la hazaña.

De modo que el panorama no pintó bien para los defensores de la causa lopezobradorista, debido a que la lista de asistentes arrojó que 488 legisladores acudieron a la sesión.

En ese sentido, se desvaneció la posibilidad de que opositores a la Reforma hubieran preferido “quedarse en casa” para no tener que cargar con las presiones y críticas de no pocos ciudadanos que están a favor de la propuesta del jefe del ejecutivo federal.

Incluso hay voces que aseguran que LÓPEZ OBRADOR estaba consciente de que no pasaría su Reforma pero no dio marcha atrás a fin de exhibir a los opositores y subrayar que actúan en contra del país.

Ello puede derivar en que tendrán que pagar un costo político en los comicios venideros.

A propósito, cabe hacer el apunte que los legisladores del bloque opositor fueron objeto de advertencias, a través de redes sociales, si no modificaban su actitud de servir a los intereses de empresas nacionales y extranjeras.

Les subrayaban que su futuro político era cosa juzgada porque los electores cobrarían en las urnas su actuación, al considerarla reprobable.

En cuanto a los diputados de origen tamaulipeco, los señalamientos fueron enfocados a los diputados panistas, por ejemplo de ÓSCAR ALMARAZ SMER al que le dijeron: “Tú gente quiere ver si realmente amas a tu pueblo como dices. Vota a favor de la Reforma Eléctrica o la Historia te juzgara por ello”.

Tampoco escaparon a menciones directas el resto de los diputados federales, caso de MARIELA LÓPEZ SOSA, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, CÉSAR GARCÍA RENDÓN y la priista, MONSERRAT ARCOS VELÁZQUEZ.

Sus fotos se movieron en lo individual y en paquete con el propósito que se les identifique. Y en una de estas exhibidas se les consideró “traidores si votaban en contra de la Reforma Eléctrica”.

Por supuesto que los legisladores ya tenían su encomienda y de ese guión no se iban a salir por una balconeada mediática.

De hecho se tomaron una foto de conjunto, en la Cámara de Diputados, haciendo la “VE” de la Victoria para “gritar” lo que harían pero igual a manera de respaldo al candidato aliancista en la entidad, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Los acontecimientos en modo alguno son aislados y cada vez más se aclara ante los ojos de los ciudadanos que, al fin de cuentas, son los que decidirán. O al menos así tendría que ser.

Lo que sigue es que AMLO saque el Plan B y que la derrota parcial la convierta en triunfo, aunque no sea de la magnitud de lo que pretendía.

RULETA

La confrontación viene de tiempo atrás y lo sucedido en la sesión de este domingo en la Cámara de Diputados, es una especie de síntesis que refleja la lucha que se libera en el país entre dos bandos.

Aquellos que defienden a un sistema de corte neoliberal que durante décadas llevó las riendas del país. Y ahí se alinean los que son parte de derecha.

La contraparte se considera progresista, mismos que respaldan al Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el cual se asume de izquierda.

Hablamos de modelos de economía y de hacer política que se muestran en diversos ámbitos y en lo concreto en lo de la Reforma a la Industria Eléctrica.

Los institutos y sus legisladores afines a LÓPEZ OBRADOR están a favor de que el Estado recupere la rectoría de la industria pero no cancelan la inversión privada, solo que mediante reglas distintas a las que operaron a partir del mandato del priista ENRIQUE PEÑA NIETO, que impulsó la Reforma Energética con la que sentó las bases para la depredación de los recursos nacionales y la realización de tratos leoninos a favor de los privados, entre estos los dueños de compañías trasnacionales que consideran a México tierra de conquista para el saqueo.

Los que pretenden seguir por la ruta de las administraciones del tricolor y panistas, son la alianza opositora los cuales tienen puntos de coincidencia con empresarios ultra derechistas, por ejemplo CLAUDIO X. GONZÁLEZ, al que se considera principal promotor de la unión anti LÓPEZ OBRADOR.

Incuso se habla de que el verdadero cerebro es el ex presidente de México, CARLOS SALINAS DE GORTARI, pese a que éste no se ve, ni se oye, contrario al activismo mediante críticas a LÓPEZ OBRADOR, que despliegan los ex mandatarios panistas, VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALERÓN HINOJOSA.

AL CIERRE

El Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ y su esposa, la presidenta del Sistema DIF municipal, LUCY RODRÍGUEZ DE GATTÁS, anduvieron en diversos puntos de recreación en la localidad durante la Semana Santa.

Ahí convivieron con miles de capitalinos decidieron quedarse en el municipio.