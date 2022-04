Por Redacción

Cd. Madero, Tamaulipas.- Aquí, a la orilla del río Pánuco, desde este rincón de Tamaulipas que en otras batallas ya ha demostrado su lealtad a la 4T, el doctor Américo Villarreal Anaya se dijo listo para ganar y transformar a Tamaulipas y para que la riqueza sea para todos y no para unos cuantos.

“Es tiempo que las riquezas de nuestro bello Estado generen bienestar y desarrollo para todos los tamaulipecos y no solo para unos cuantos” dijo el candidato de Morena-PVEM-PT a la gubernatura de Tamaulipas ante miles de asistentes.

La brisa de una abarrotada playa Miramar sopla refrescante y el faro histórico es testigo de un emotivo evento, la tarde de este martes en la colonia La Barra de Ciudad Madero, en donde el doctor Américo reiteró que es un hombre de trabajo y que sabe dar resultados.

«No les voy a fallar, su cariño es bien correspondido», expresa ante el júbilo de los miles de asistentes que escuchan atentos a quien le gritan en coro: ¡gobernador, gobernador!

Y mientras un barco navega por el Pánuco y se enfila en busca de las aguas del Golfo, el candidato de “Juntos Hacemos Historia” arranca aplausos cuando les asegura que brindará toda la atención a las personas con discapacidad, a ellos a quienes el actual gobierno estatal ha abandonado y pide no dar ninguna oportunidad más, a quienes ahora enarbolan la bandera de la continuidad.

En el evento también la Dra. María de Villarreal toma el micrófono para dirigirse en especial a las mujeres vitamina.

«Ustedes son la fuerza de este movimiento, vamos juntas a hacer historia. Vamos para adelante», afirmó.

