Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, fue captado con un comportamiento extraño mientras participaba en una sesión de Cabildo vía remota desde un restaurante. Usuarios de redes sociales lo acusaron de encontrarse en estado de ebriedad.

En el video de poco más de dos minutos, captado al parecer el 28 de abril y difundido en Twitter, el edil de Movimiento Ciudadano, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales convocada por la ONU, se ve desorientado, con un acento inusual y tarda segundos en reaccionar en sus interacciones con la funcionaria.

“Estoy teniendo problemas técnicos con mis equipos”, dice Colosio Rojas, mientras se rasca la barbilla. Luego, la cámara que lo capta se va al techo del sitio donde está, que parece ser un restaurante.

Ante el silencio de Luis Donaldo, la secretaria del Ayuntamiento, Ana Lucía Riojas, se observa preocupada y luego de varios segundos de silencio le pregunta si escucha a los regidores. Como no hay respuesta, le solicita que concluya los trabajos de la sesión.

Arrastrando las palabras, y con los ojos entrecerrados, el presidente municipal de Monterrey adopta solemnidad: “Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, no sin antes, hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención”.

El alcalde, quien parece transmitir desde un teléfono, agradece luego a los regidores por su paciencia y le da la bienvenida a la regidora que entró como suplente, Úrsula Garza, mientras en el fondo se escuchan risas de otras personas.

Luego menciona que como gobierno municipal deben involucrarse en problemas que, incluso no deberían. Al final se despide. (Luciano Campos Garza/Apro).