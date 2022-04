Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un gran problema ocasionó la ejecutoria 237/2020 de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Tamaulipas, al no analizar diversas pruebas y confirmar una sentencia donde se condenó a dos posesionarios de Victoria a regresar tres hectáreas a un propietario, por lo que mediante la ejecutoria 46/2021, magistrados federales otorgaron amparo a los condenados para que se analicen dichas probanzas.

El magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que la Sala fue omisa en analizar las pruebas, como el informe del Instituto Registral y Catastral, y la pericial realizada por expertos ofrecidos por la parte actora y demandada, y el tercero en discordia designado por el Juez, pues no analiza el contenido de los mismos, ni los razonamientos y conclusiones de éstos acreditan que el inmueble que tienen en posesión pertenezca a la parte actora.

En un principio, el uno de marzo del 2019, un ciudadano presentó demanda de juicio civil en contra de dos posesionarios, reclamando la devolución de tres hectáreas que afirma se encuentran dentro de un predio de 10 hectáreas por la Carretera Interejidal, y además tiene otro predio colindante de 30 hectáreas. El 24 de agosto del 2020, el Juzgado Primero Civil de Victoria, condenó a la restitución de las tres hectáreas, y los condenados presentaron un recurso de apelación.

El 11 de noviembre del 2020, la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del STJE emitió la ejecutoria 237/2020, conformando la sentencia, ante lo cual los posesionarios recurrieron al juicio de amparo; debiendo destacar que en sus argumentos señalan que el plano que presentó el propietario es falso, que las tres hectáreas son excedentes del predio de 10 hectáreas, que el Juez Civil jamás señaló dónde estaban las tres hectáreas a regresar y que no se estudió el informe del Catastro Municipal de Victoria, donde los señala como dueños de 23 hectáreas.

El magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que las conclusiones de la Sala del STJE adolecen de una completa motivación, pues si bien al calificar como inoperantes e infundados los agravios de manera esencial compartió el valor probatorio a las periciales y documentales que había otorgado el Juez Civil, pero no destacó los hechos o cuestiones que de cada una de las pruebas se obtenía.

Se considera de esa manera, pues no indicó de manera fundada y motivada, entre otras situaciones, porqué el informe del Director de la dependencia señalada le causaba convencimiento de que un predio estaba empalmado sobre otro; de igual manera, no se desprende ni plasmó la confrontación que realizó del dicho de los peritos, al resolver sobre todas y cada una de las preguntas y sus respectivas respuestas sobre el cuestionamiento si había invasión o no entre los predios, entre otros.

El pleno judicial otorgó el amparo a los dos posesionarios de las tres hectáreas, para que la mencionada Sala del STJE deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, con libertad de jurisdicción y atendiendo al contenido de la presente ejecutoria analice en forma exhaustiva las pruebas que obran en autos y hecho lo anterior, resuelva la litis planteada, a la luz de los agravios expuestos.