Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La democracia participativa es una realidad en México. Respecto de la Revocación de Mandato, el hecho de que 17 millones de ciudadanos salieran a votar alienta porque forma parte del cambio de conciencia. Complicado, ya que fue necesario vencer la resistencia del INE que con todas sus “chicanadas” y demás, puso en riesgo el proceso, tanto, que el señorito Lorenzo Córdova amenazó cancelarlo. A ese grado llegó su soberbia, como si realizarlo, no fuera un mandato constitucional.

Lo cierto es que a pesar del INE, de los adversarios de la 4T y sobre todo de la ultraderecha reaccionaria incrustada en el PRI, PAN y PRD, los mexicas avanzaron en la dignificación de la política. De ahora en adelante ningún gobernante, por más poderoso que se considere, quedará impune del juicio popular. Terminarán (eso esperamos), las oligarquías, mafias y aristocracias causantes de la mayor desgracia socio-económica de la república.

De los 17 millones de votos, más del 90 por ciento, son otras tantas voces que avalan la permanencia de AMLO. Y no fueron más debido al capricho del INE en cuanto a reducir a la tercera parte el número de casillas, además de aplicar las trampas acostumbradas en el periodo neoliberal, una de estas, esconder los lugares de sufragio. De las dirigencias de los partidos en cuestión, públicos fueron los llamados a no participar bajo pueriles pretextos que no disfrazaron el interés por defender la antidemocracia, corrupción e inmoralidad de los regímenes anteriores. En este sentido, ni modo de negar la mala fama de Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, colaboradores inequívocos de la enajenación de México y sus recursos, al capital privado nacional e internacional.

Desde el principio se observó la intención de boicotear el proceso por parte del INE, imponer el Domingo de Ramos e inicio del periodo vacacional como fecha de consulta, fue el primer obstáculo. Agregado a esto, la presunta carencia de dinero, el corto tiempo de organización y la consideración de que la Revocación era innecesaria, sin embargo, se impuso el Congreso de la Unión y los consejeros no tuvieron más que obedecer, pero eso sí, condicionando la participación ciudadana a sus caprichos.

El INE no tiene remedio, por ello no extrañan las exigencias de una pronta y completa reforma que debiera incluir incluso, la desaparición de este organismo que durante los últimos tiempos se convirtió en el aparato legaloide de la antidemocracia. En este aspecto no es secreto su favoritismo hacia partidos opuestos a Morena, como quedó evidenciado en la última elección de gobernadores en varios estados. Independiente a esto, el INE como parte de la burocracia de cuello blanco, es herencia de regímenes que se encuentran bajo sospecha, sobre todo los encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pa’ decirlo pronto, es un estorbo para el ejercicio democrático, cuando debiera ser impulsor y el más ferviente defensor de la voluntad popular y no sumiso ante grupos de intereses creados.

La consulta realizada este domingo fue exitosa gracias a la decisión ciudadana de ejercer el derecho de poner y quitar gobernantes, contraria a la intención del INE, de provocar el fracaso para colocar en evidencia a AMLO. Para mala fortuna de Lorenzo Córdova, la inmensa mayoría de los 17 millones de votos fueron para AMLO lo cual no solo avala su permanencia en Palacio Nacional, sino fortalece la Cuarta Transformación como garantía de sacar adelante al país. Esto deberán entenderlo los diputados y senadores con reformas como la eléctrica, donde el objetivo es rescatar el patrimonio nacional en beneficio de las mayorías.

LOZOYA…RUMORES

Dijose que este lunes podría salir de prisión Emilio Lozoya, pero al parecer no ocurrió, al menos hasta la hora en que se escribían estas líneas. Agregose que el supremo gobierno estaba dispuesto a aceptar la reparación del daño, no en la cuantía calculada sino en menor cantidad que deja entrever un acuerdo más que económico, de orden político. Hablose de dos asuntos: Agronitrogenados y Odebrecht donde también aparecen involucradas su madre, hermana y esposa. ¡Qué bonita familia!.

Sea como fuere, lo cierto es que el ex director de PEMEX “tiene una patita en la calle” lo cual significa que podría haber “borrón y cuenta nueva” en el combate a la corrupción, salvo que don Emilio decida convertirse en “testigo protegido” y de esta forma colaborar en investigaciones “más pesadas”. Algo difícil de creer porque ha transcurrido tiempo suficiente “y no se le ven ganas”. Y mientras, Peña Nieto y Videgaray, tranquis, tranquis.

La situación legal de Lozoya sigue siendo confusa. Lo es desde los privilegios otorgados por la FGR, uno de cuyos abusos fue suficiente para encerrarlo. Otro de los excesos ha sido dejar que las semanas y los meses diluyan los delitos que lo acusan. Total, si la libertad del ex funcionario se concreta, estaremos ante otra falla en el combate a la corrupción.

SUCEDE QUE

Este domingo en números redondos, Tamaulipas registró 491 mil votos, de los cuales 460 mil fueron por la permanencia de AMLO y 31 mil en contra. ¿Américo ya podrá dormir tranquilo con este resultado?

Y hasta la próxima.