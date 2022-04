Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los diputados federales y senadores, al igual que cualquier servidor público de elección popular, no se mandan solos y por tanto, no deberían actuar en base a sus intereses o de la línea trazada por las cúpulas de sus partidos.

Ahora sí que los llamados “representantes populares” están obligados a escuchar y atender las opiniones y propuestas de los ciudadanos. Así debería de ser…

Viene al caso por lo de la Reforma a la Industria Eléctrica, que será votada en el pleno de la Cámara baja, el próximo domingo.

Cabe apuntar que, sobre el contenido y los alcances de la misma, hay legisladores que al menos se han dado a la tarea de mantener informados a los ciudadanos

Pero hay quienes no bajan de su pedestal y prefieren manejarse en las alturas antes que interactuar con quienes les dieron el voto para que llegaran al puesto.

Sin ir más lejos, es precisamente lo que hace el ex priista y en la actualidad diputado del PAN por el 05 Distrito con cabecera en Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER, mismo que no ve ni oye a sus “representados” pese a la importancia, para el país y el estado, de lo que se votará.

El capitalino debería de ser la voz en la Cámara de Diputados de los ciudadanos del Distrito en mención pero es casi seguro que su determinación estará alineada con la alianza opositora del PAN, PRI y PRD, la cual es contraria a la Reforma que apunta a la recuperación de la soberanía en materia eléctrica.

Lo que se sabe es que los particulares extranjeros y nacionales, en tiempos del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, lograron que se hicieran leyes que les favorecieran para explotar dicha industria de manera arbitraria y en perjuicio de las familias de menos recursos económicos.

El caso es que ALMARAZ SMER no se dignó llevar a cabo asambleas informativas en las que hubiera explicado lo de la orientación que dará a su voto en lo de la Reforma en mención.

A propósito, FELIPE EDUARDO SAN MARTÍN, en un grupo de whatsApp preguntó: “Si alguien me lee y puede comunicarse con el diputado Óscar Almaraz, por favor transmítanle que este su representado le pregunta si ya pulsó el sentir de quienes lo llevaron a la curul donde se apoltrona, pulso acerca de lo que piensan sobre la conveniencia de votar favorablemente o no la Reforma Eléctrica envida por el Presidente de la República. De esa manera y en caso de hacer suya la voluntad de sus votantes, su voto allá sería uno genuino por democrático y no faccioso, influenciado por su jefe político o los cabilderos de las empresas privadas generadoras de electricidad”.

Me sumo a su pregunta y en lo que me corresponde la envió al diputado ALMARAZ SMER. Ello pese a que lo más probable es que el legislador “ni nos vea; ni nos oiga”.

Y si nos atenemos al actuar que le distingue al legislador, lo seguro es que responderá a la línea que le dicte su jefe político, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que es contrario a la Reforma a la Industria Eléctrica y, en general, al gobierno del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Es de esperar que las querencias del Gober estén con los intereses privados, extranjeros y nacionales.

Por cierto, en la elección en la que ganó ALMARAZ, de manera apretada, el triunfo se lo dio el grupo político Pedro José Méndez, cuya zona de influencia es Hidalgo y la región.

Es decir, ÓSCAR se vio en serios problemas porque en el municipio de Victoria, en aquel entonces, GERARDO ILLOLDI, un desconocido en la política, respaldado por Morena, el PVEM y PT, obtuvo más de 59 mil votos.

Al final, el panista ganó debido a que acumuló más de 74 mil votos. El añadido es que los sufragios decisivos para inclinar la balanza salieron de los integrantes y simpatizantes del Pedro José Méndez.

El punto es que dicho grupo, en la actualidad, respalda a la Cuarta Transformación (4T) y ALMARAZ opera en sentido contrario.

Simple: el diputado les dará la espalda a los electores que le dieron la Victoria.

RULETA

A los patrones del Instituto Nacional Electoral (INE) no les faltan motivos para estar preocupados porque podría acabárseles su minita de oro.

Bien se dice que las “desgracias” no vienen solas y los jerarcas del Instituto lo acaban de constatar.

Primero debido a que el empuje popular los obligó a que se hiciera lo de la Revocación del Mandato que, a toda costa, trataron de evitar.

Y lo más reciente es la crítica y propuestas que hace el influyente empresario, RICARDO SALINAS, para que desaparezca el INE y sea sustituido por un organismo realmente ciudadano, ya que el actual responde a los intereses de partidos.

De modo que los casi dueños del INE, LORENZO CORDOVA VIANELLO y CIRO MURAYAMA RENDÓN, aunque no vean las barbas de su vecino cortar si deben poner las suyas a remojar.

AL CIERRE

El guía de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, participó en lo de la Revocación del Mandato al acudir a emitir su opinión.

Se supone que el grueso del profesorado hizo lo propio.