Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La respuesta, jocosa, sorprendió a los reporteros.

Américo Villarreal Anaya, candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Hacemos Historia, rompió la solemnidad que se acostumbra en las conferencias de prensa. Mostró su buen humor con los reporteros.

Un comunicador le preguntó si ya “está listo” para el debate entre candidatos que se dará el próximo domingo 24 en esta capital.

-Ya estamos preparados, todos los días salimos a caminar dos kilómetros, tres, y hacemos sentadillas.

Fue la entrada. A continuación manifestó que “estamos listos para debatir y creo que son ejercicios democráticos que también debemos de alentar”.

Instó a los de enfrente a ser respetuosos del formado establecido por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a no hacer “guerra sucia” ni denostaciones y señalamientos infundados, que solo “hagan perder el tiempo a los ciudadanos”.

Un ejercicio de este tipo, agregó, debe dar solidez y oportunidad en el conocimiento de quien puede estar al frente de la administración del estado, para tomar la mejor decisión.

VIENE MARIO DELGADO A TAMAULIPAS EL MIÉRCOLES

Villarreal anunció que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, visitará este miércoles Tamaulipas para acompañarlo en un recorrido por González y El Mante.

Este lunes hizo proselitismo en San Fernando y Reynosa. En el resto de la semana andará por Valle Hermoso, González, Mante, Jaumave, Tula y Soto la Marina, ocho municipios más llevando su mensaje y llamando a transformar Tamaulipas.

En las primeras dos semanas de actividad, dijo, ha recorrido 14 municipios, algunos en más de una ocasión.

Por cuanto a la integración de su gabinete, reiteró que los tamaulipecos “tenemos suficiente capacidad y conocimiento”, gente muy brillante para estar al frente de las instituciones al servicio de la población.

Se pronunció por un “gabinete paritario” entre hombres y mujeres, y que están representadas las diferentes regiones de la entidad y no concentrar a residentes de un solo municipio o ciudad.

Posiblemente se tenga que considerar con el gobierno federal a funcionarios de áreas de impartición de justicia o de seguridad, “pero la inmensa mayoría tendrán que ser de origen tamaulipeco”.

Resumió: “Nadie mejor que los propios tamaulipecos para estar al frente de estas instituciones y de cara al servicio de la construcción de este hermoso estado”.

NO SOY LTIFUNDISTA NI PROVEEDOR DEL GOBIERNO

Sobre el falso señalamiento de que es investigado en los Estados Unidos por delitos de contrabando de combustibles, Villarreal mostró resultados de encuestas que le conceden ventaja de dos a uno en intención del voto.

Ante esta ventaja, dijo, “es que están acudiendo a este tipo de marrullerías” con la desfachatez de decir mentiras y exhibirse.

En algunas ciudades, según las encuestas, aventaja a su más cercano contrincante con hasta 33 puntos, como en Matamoros, y la diferencia en que más se le acerca es Tampico con diez puntos porcentuales.

Otro reportero continuó con el tema de la guerra sucia, a lo que médico cardiólogo dijo que sus contrincantes “no han encontrado nada en nuestra persona” qué señalarle, fuera de lo que hace un ciudadano común.

Categórico abundó:

“No soy constructor ni nunca he tenido una empresa constructora. A pesar de trabajar tantos años en el Gobierno del Estado no soy proveedor ni tengo una empresa de proveeduría, no soy latifundista ni estoy aumentando mis propiedades a través de la coerción o del uso de la fuerza del poder”.

Al no encontrar cómo atacarlo, hizo ver, “han querido tejer una relación económica comercial que no existe”, como la única causa por la que le quieren hacer señalamientos.