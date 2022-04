Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La mayoría de los sindicatos en Tamaulipas han perdido poder de convocatoria para animar o convencer a los trabajadores a participar en el desfile del 1 de mayo, Día del Trabajo, fecha que últimamente casi pasa desapercibida entre la clase obrera.

El dirigente de la Nueva Croc en el Estado, Gregorio Pego Cruz, confirmó que ese sindicato sí desfilará en ese día en el que se conmemora a los mártires de Cananea, gracias a los cuales los obreros consiguieron importantes beneficios como jornadas laborales de 8 horas y mejores salarios.

“Nosotros, como cada año, convocamos a todas las asociaciones sindicales de la Croc para hacer el recorrido y participan colonos, veladores, las seis ramas de la construcción, profesionistas, trabajadores en general, es un sinfín de organizaciones que vamos a desfilar”.

Criticó que actualmente, y aun antes de que iniciara la pandemia por Covid-19, sindicatos como los que pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) prácticamente ya no celebraban esta fecha y según parece los líderes de esas organizaciones ya perdieron poder de convocatoria porque no organizan ni participan en desfiles; de hecho no se preocupan por siquiera realizar alguna actividad alusiva a esta fecha.

Refirió que muchos de esos dirigentes argumentan que no hay dinero para organizar desfiles, otros aún utilizan como pretexto la pandemia pero lo cierto es que ya no hay interés en conmemorar el Día del Trabajo.

Este año, durante el recorrido que harán los obreros, la nueva Croc demandará, entre otras cosas, que mejore el abasto de medicamentos en el Seguro Social, ya que es una problemática recurrente de todo el año.

“Nunca hemos dejado de desfilar, porque tenemos que garantizar los derechos de los trabajadores y hay muchas cosas que se tienen que ventilar como el abasto de medicamentos en el Seguro Social”.