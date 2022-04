Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Paradójicamente, la eliminación del outsorcing en las empresas y dependencias públicas o privadas perjudicó a una parte de trabajadores de la educación, ya que originó que casi un 50 por ciento de los maestros del programa Prepa en Línea fueran despedidos.

De acuerdo con el representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación en Línea (CTEL) Jorge Martínez Juárez, en todo el país son 3 mil docentes que brindan servicio de bachillerato a los estudiantes, de los cuales alrededor de mil 500 prácticamente salieron “volando”, con las reformas a la ley laboral que prohíbe el outsorcing o la sub contratación.

Sin embargo, el mismo Jorge Martínez aclaró que esos docentes que ya no pertenecen al programa ya contaban con una plaza o base en el sistema educativo mexicano y hasta antes de la reforma laboral sí les favorecía que existiera el outsorcing.

“Muchos docentes que tienen horas en instituciones educativas de la SEP por el tema de homologación de actividades no van a poder continuar en Prepa en Línea, entonces hubo un despido masivo”.

Es decir, cumplían con su jornada en una escuela y a la vez trabajaban bajo la modalidad de subcontratación, y no les importaba no tener sus derechos laborales más básicos como seguridad social, aguinaldo y otros más, puesto que ya contaban con una plaza y gozaban de todos esos derechos.

“Ahí es donde se desprende otra temática, porque los que antes estaban apáticos y no querían conformar una coalición porque estaban bien en outsorcing porque eso les permitía dar sus clases en línea y dar sus clases como basificados y todo bonito, pero ahorita es otra dinámica donde muchos fueron perjudicados entre comillas porque si somos reales pues ellos ya tienen una base”.

Pero tras la reforma, subrayó, los docentes que solo vivían de sus ingresos en el programa Prepa en Línea serán beneficiados con esos derechos laborales, pero los otros que ya contaban con un trabajo de base en una escuela se quedaron sin este ingreso extra, situación que ha generado reacciones a favor y otras en contra.

“Recuerda que nosotros hemos impulsado la creación de un sindicato de trabajadores en línea, sin embargo a muchos compañeros que eran ya sindicalizados no les convenía este tema por eso muchos no lograron integrarse o sumarse al movimiento, porque a sus intereses personales no les convenía”.