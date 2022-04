Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más que una entrevista de prensa lo que el Dr. Américo Villarreal tuvo esta semana con periodistas de Reynosa fue un diálogo abierto.

Se le comentó al candidato a Gobernador que en el municipio de Díaz Ordaz se está muriendo la gente porque no hay dónde los atiendan. En medicina social, si acaso hay una emergencia tienen que trasladarse a Miguel Alemán o hacia Reynosa y en el trayecto pues la gente se está muriendo. Igual sucede, le indicó el reportero en el altiplano tamaulipeco (Jaumave. Miquihuana, Tula, Palmillas y Bustamante), no hay instalaciones de la medicina social, existen clínicas, pero no hay doctores ni medicamentos.

El periodista añadió: “En una ocasión la gente se estaba muriendo de problemas gastrointestinales porque había sequía como en este momento existe y no había agua para beber, entonces estaban tomando agua contaminada y todo el mundo estaba enfermo pero no había a dónde acudir porque tenían que ir a la sierra, bajar a Victoria para que los atendieran”.

Américo Villarreal dijo: “Soy médico, me pegaste en mi mero mole. Hoy existe la opción de tener un Gobierno que busca una transformación, una visión distinta de ser un Gobierno humanista que vele por los derechos humanos y que busque el Bienestar Social en ese sentido se han hecho cambios en las leyes en la Constitución precisamente, sí de ahí partimos en el sentido de que ahora la salud no sea una prestación sino que ya es un derecho humano y todos tenemos que tener atención médica y medicamentos gratuitos. Esto en la Constitución lleva 3 años y hemos sido criticados en la forma que se ha podido ir implementando pero realmente hay una voluntad política y una decisión para hacerlo y se está trabajando a pasos agigantados”.

Y, como médico que es diagnosticó: En esta administración de gobierno estatal la salud ha tenido un gran deterioro. Y añadió: “Tampoco vamos a decir que antes eran perfectos los servicios de salud, pero se han deteriorado enormemente. Pero sabemos cómo se puede hacer y cómo se puede reconstruir una de las necesidades más sentidas de nuestra población, que es la salud”.

Un periodista cuestionó al candidato de Morena sobre la inseguridad y planteó el retorno en Tamaulipas de las policías preventivas.

El candidato de Morena externó: “En un asunto que habría que analizar a mí me gusta decir las cosas cuando tienes la información realmente evaluada hay que hacer una mesa de trabajo de análisis, para poder decir si la solución pudiera ser esta policía de proximidad”.

Y añadió Américo: Busquemos construir una sociedad “que tenga educación, que tenga deporte, que tenga cultura, que tenga espacios recreativos, donde pueda desarrollar actividades artísticas, que tengamos trabajo y que tengamos un trabajo con un sueldo digno que nos permita llevar benefactores a nuestra familia y nos de paz y seguridad y tranquilidad y tengamos menos probabilidad a tener circunstancias que favorezcan los hechos delictivos sin dejar de atender con métodos de logística de inteligencia…debemos buscar acotar la delincuencia organizada…debemos ser una sociedad y tener policía organizada”.

Américo Villarreal dijo que es viable retomar una iniciativa cultural “que surgió en el Gobierno de mi padre, que fue el Festival Cultural de la Costa Del Seno Mexicano y quedó establecido en el Diario Oficial del Estado de Tamaulipas”.

Y añadió: “Tamaulipas a pesar de ser un estado tan rico, tenemos una gran distancia geográfica entre diferentes puntos y diferentes municipios”.

Y explicó “le preguntas a los de Nuevo Laredo que de Antiguo Morelos o, que de Altamira o de ciudad Madero? allá cada quien sus broncas, no, somos tamaulipecos y tenemos que recuperar mediante nuestra cultura, nuestra música, nuestra danza, nuestros vestidos folclóricos, nuestra gastronomía esta identidad tamaulipeca”.

Hubo una pregunta peculiar. Se le cuestionó al doctor para la conformación de su gabinete, “¿cómo le haría usted para evitar que amigos, compadres, recomendados, juniors, etcétera no llegaran y sí llegaran los que realmente merecen con capacidad, por esfuerzo, por experiencia a estos espacios?”

Dijo Américo: “Yo me comprometo a hacer un Gobierno con liderazgo, un Gobierno honesto, un Gobierno austero, un Gobierno capaz y eso significa que va a haber gente y tamaulipecos y tamaulipecas que con gran valor y conocimiento en cada una de las áreas específicas”. NOS VEMOS.

