Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace algunos años, bastantes, por cierto, en un periodo de vacaciones como este, el jefe explicaba que se tomaría unos días de descanso, que su salud lo exigía y, por tanto, estaría otra persona de encargada, luego de la exposición a uno de los compañeros se le hizo fácil preguntar, ¿se irá de vacaciones mi jefe?, la respuesta, quizá por lo cruel que resulta la realidad, provocó las carcajadas, “si no tengo para quedarme, menos para irme”.

El caso es que no todos están en esas condiciones y ya los centros turísticos de Tamaulipas tuvieron un primer ensayo de lo que será el periodo de vacaciones de Semana Santa, las playas lucieron abarrotadas, los ríos y balnearios también, es más, pareciera como si sobrara el billete.

Extraña la situación, porque la inflación es de las más altas en muchos años, hoy la gasolina está más cara que nunca y, por ejemplo, si usted pretende hacer lonches o tacos de aguacate ya ni para eso le alcanzará, el kilo de ese producto superó los cien pesos la semana pasada, las tortillas ya andan en 25 pesos kilo y ni para que hablar de la cebolla, tomate, chile, jamón y demás productos que se requieren para comidas de ese tipo.

Ahora, si usted es de los afortunados y va a salir, por favor, dele una revisada a su coche, las llantas y suspensión que con los baches de una ciudad como esta pronto se deterioran, también es necesario que no baje la guardia con el Covid, hay menos casos pero aún no se acaban y no podemos arriesgarnos a un rebrote, sobre todo, vigile sus finanzas, no se endeude de más por unos días que puede aprovechar con su familia en cualquier parte.

Hay, por supuesto, muchos sitios a los que puede ir y regresar el mismo día, si no tiene tanto dinero elija uno de esos, vaya al río, si va a la playa que sea a La Pesca, o a unos kilómetros de aquí está la Presa Vicente Guerrero, también ahí por la carretera vieja a Tula esta un mirador que además en sus alrededores tiene buenos lugares para comer, y si ni para eso le alcanza no se agüite, El Paseo Méndez donde ya se prepara el San Marcazo y otros sitios aquí dentro de la ciudad también son a bajo costo pero con diversión garantizada.

Lo mismo pasa en cada uno de los municipios del Estado, por fortuna tenemos uno de los más bellos de todo el país, donde se encuentra de todo, el lugar que guste mencionar de Tamaulipas tendrá algo que visitar, algo donde divertirse por lo que no resulta obligatorio caer en las garras de los bancos.

Le insisto, está prohíbo endeudarse, unas horas o unos días de diversión no valen tanto la pena como para estresarse un año, tal vez más, pagando sus costos porque ni siquiera sabemos cómo vine el tema económico y, total, si no tiene para quedarse, y menos pa irse, pues disfrute su casa, quédese encerrado con su familia que, aunque parezca una frase muy trillada, todavía es necesaria aplicar en estos tiempos de Covid…

INVESTIGA LA UAT COMPORTAMIENTO CLIMATICO EN TAMAULIPAS… Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan estudios que permitan conocer anticipadamente los ciclos de sequía severa que pudieran presentarse en zonas sujetas a estudio, y a la vez coadyuvar en la elaboración de planes de contingencia.

Al respecto, la Dra. Claudia Cecilia Astudillo Sánchez, investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT y responsable del Laboratorio de Ecología Forestal y Dendrocronología, refirió que el proyecto denominado “Reconstrucción de la precipitación basada en anillos de árboles de pinos piñoneros del subtrópico nororiental mexicano” se realizó en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas con la finalidad de analizar cada cuántos años se han presentado sequías, precipitaciones altas, inundaciones y otros fenómenos en la región.

La investigación es pionera en este tipo de estudios en el estado de Tamaulipas y se trabaja en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera (CENID RASPA) sede Gómez Palacio, Durango, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). El estudio forma parte de la línea de investigación en materia de dendrocronología, ciencia que estudia la edad de los árboles. A través de esta ciencia es posible fechar de manera exacta los anillos de crecimiento anuales, particularmente de las especies de coníferas como los pinos.

La Dra. Claudia Astudillo señaló que los estudios dendrocronológicos son importantes no solo en el ámbito ecológico, también en el social y el económico, puesto que aportan información histórica fidedigna de la cantidad de lluvia que precipita en una región, información que es de utilidad para prevenir la presencia de sequías y aminorar los impactos negativos en los sectores agrícola, pecuario, forestal e hídrico, de los cuales depende el bienestar de la población humana.

Mencionó que a través del estudio de los anillos de crecimiento de los pinos piñoneros se logró la primera reconstrucción de precipitaciones pluviales para Miquihuana, Tamaulipas, que abarca los dos últimos siglos. “La investigación incluyó el estudio de dos especies de pinos piñoneros (Pinus cembroides y Pinus nelsonii) cuyo crecimiento anual proporcionó 166 años de evidencia climática en la región, donde se determinó que el crecimiento de estos pinos es sensible a la lluvia de noviembre a julio”, explicó la investigadora.

“Con ella se logró detectar un patrón de sequías cada dos a cuatro años, con la presencia de sequías severas cada cincuenta años, aproximadamente. Estas sequías se encuentran muy relacionadas con el efecto climático de alcance global El Niño-Oscilación del Sur”. “Esta información permite tener una ventana de tiempo más amplia para analizar la variabilidad de la precipitación en la región, detectar la frecuencia de sequías y comprender mejor su dinámica a largo plazo”, agregó.

Y alertó que de seguir la afectación del clima por las actividades antropogénicas que aportan al calentamiento global y al cambio climático, es posible que la incidencia de sequías se incremente en la región. Señaló que los resultados de esta investigación se publicarán en revistas científicas indexadas y estarán disponibles en la página oficial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, a fin de que esté al alcance de las personas interesadas o autoridades involucradas en la toma de decisiones basadas en evidencia científica para prevenir y mitigar los impactos de las sequías.

RECONOCEN HOTELEROS A CABEZA DE VACA… La Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas entregó un reconocimiento del mérito hotelero al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a fin de distinguir su liderazgo en la implementación de políticas públicas en materia seguridad, infraestructura, promoción y de prestación de servicios en el ramo turístico.

El Presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Alberto Ortega Ortega, distinguió los importantes avances en materia de seguridad e infraestructura en la zona sur, acción que ha vuelto más competente los servicios prestados en diferentes sitios turísticos de Tamaulipas consolidándose como la Sorpresa de México.

«Durante su gobierno aprendimos a creer en el potencial turístico que tiene Tamaulipas, a descubrir la diversidad de los sitios turísticos naturales que siempre han estado ahí, pero que no habían sido explotados; Fortalecer las organizaciones y empresas existentes, capacitando a los que laboramos en el sector para contar con los conocimientos y las herramientas más actuales para enfrentar el competido mercado nacional», destacó el Presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Alberto Ortega Ortega.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca destacó que las inversiones en materia de seguridad y promoción de los destinos turísticos han logrado que Tamaulipas mantenga su liderazgo en generación de empleos, recuperación económica frente a la pandemia del COVID-19 consolidándose como la Sorpresa de México.

«Algo que debe hacer un Gobierno es crear las condiciones para que los sectores productivos salgan adelante, ustedes juegan un papel muy importante en el desarrollo económico del Sur de nuestro estado, siendo el turismo una de sus principales vocaciones», destacó el mandatario.

