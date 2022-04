Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador Samuel García Sepúlveda dijo que en el escenario de sequía que hay en la entidad, la población no debe repetir duchas en el día, pues es necesario el ahorro del agua para superar la crisis de escasez de líquido para el consumo humano.

Pidió a la ciudadanía abstenerse a desperdiciar el recurso, al señalar que las tres presas se encuentran en niveles inéditos, y que los recortes seguirán si no hay lluvias en la región, lo que será la única solución permanente ante el problema.

“Toda esta recuperación no va a servir de nada, ni el esfuerzo, ni la inversión, si no cuidamos el consumo. Ayuden a Agua y Drenaje con todas las campañas que tenemos. Puede llegar a subir la temperatura hasta 40 grados, ese no es motivo para tirar el agua, ni dobles baños, mucho menos para andar llenando albercas”, dijo.

Dijo que ha efectuado repetidas vueltas a la Ciudad de México para pedir a las autoridades federales que le ayuden a obtener más agua, con solicitudes a los industriales, para que les permitan extraer agua de sus pozos.

“Estamos realmente esperanzados en que llegue la lluvia y, se los digo, es la única solución que tenemos de corto plazo. Es imposible física, jurídica, y financieramente hacer un acueducto o una presa en dos meses. Ya estamos haciendo la Presa Libertad porque lleva seis años en papelería”, dijo al referirse al vaso almacenador que se construye en Linares y que planea terminar en el 2023.

Señaló que, como medidas inmediatas para superar la falta del recurso en estos días secos, extraerán agua del río Potosí, un afluente que alimentará la Libertad y que ya ha sido concesionado directamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que pueda conectarse con los ductos estatales.

De igual manera, García Sepúlveda dijo que ya tienen contactado al avión que puede descargar sobre las nubes yoduro de plata para estimular la lluvia, aunque dijo que se necesitan ciertas características especiales de nubosidad y humedad en el ambiente para que este método funcione, con el propósito de que el líquido se descargue sobre la Presa La Boca, en Santiago.

Para atenuar la falta de agua para consumo doméstico en la zona metropolitana, los industriales de Nuevo León anunciaron que cederán hasta 20 millones de metros cúbicos de líquido que les fue concesionada por Conagua en el presente año, cantidad que representa el 23% de su consumo. (Luciano Campos Garza/Apro).