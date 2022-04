Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Hospital Civil de Victoria habilitará un albergue para que puedan pasar la noche las personas que tienen internados a sus familiares, muchos de los que duermen a la intemperie, en las banquetas y expuestos a la lluvia o al frío.

Al dar a conocer este proyecto, el director del nosocomio, Jorge Luis Quintero Salinas, informó que el inmueble que se proyecta construir y equipar en un área interna del Hospital tiene un costo aproximado de un millón 600 mil pesos; son recursos que el Estado autorizó, aunque también coadyuvan algunas asociaciones civiles.

Entrevistado en sus oficinas, el especialista en Ginecología y Obstetricia explicó que el 80 por ciento de los pacientes que se atienden en el Hospital proviene de lugares foráneos, es decir, sus familiares tienen la necesidad de pernoctar en las afueras de la institución, soportando las inclemencias del tiempo.

El proyecto arrancará en las próximas semanas y el propósito es concluirlo antes de que acabe este 2022.

El albergue tendrá capacidad para 30 camas y contará con cocineta, cuartos y cuatro baños para el aseo. A las personas que cuidan a sus enfermos se les dará un pase firmado por las autoridades del Hospital para que puedan pasar la noche en ese recinto especial.

“Entran a las 8 de la noche a pernoctar con un pase previamente firmado por autoridades del Hospital, comprobando que tiene paciente internado. Se le brindará un refrigerio y a dormir; va a haber cuatro baños para asearse y en la mañana la salida es a las 8”.

Y subrayó: “la instrucción de la doctora Gloria Molina es proporcionar una atención de calidad y con calidez, ella está al pendiente de la salud en todo el estado y este Hospital no se queda atrás en el esfuerzo que tenemos que hacer por sacar adelante a los que menos tienen; también el señor gobernador y la señora Mariana nos apoyan mucho a través del DIF estatal”.

Por otra parte, Jorge Luis Quintero anunció la reapertura del Hospital Civil, después de que durante todo el tiempo que duró la pandemia por Covid-19 prácticamente permaneció cerrado a las visitas de los familiares de los pacientes.

Para concluir, explicó que “iniciamos una campaña de información para los pacientes a las 10 am y a las 5 pm para que los familiares de pacientes no estén tan angustiados allá afuera sin saber de ellos, es importante tener esa parte de sensibilidad para la gente que está allá esperando; también tomé la decisión de abrir los baños que están afuera son para los pacientes durante la pandemia no podían pasar por obvias razones y ellos pagaban por usar un baño afuera allá enfrente”.

Inmediatamente, el director Quintero salió de sus oficinas para informar a los familiares de los pacientes internados, sobre la reapertura gradual del Hospital.