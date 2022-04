Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es, el debate, un ejercicio que se supone democrático, tendiente a conocer a los candidatos, las propuestas, su visión de Estado y, sin embargo, su formato, por lo menos el diseñado para los contendientes a la gubernatura de Tamaulipas que se celebró este domingo 24 de abril, no sirve, no da para mucho.

Ver un debate en las condiciones que nos lo presenta el IETAM es encontrarse lugares comunes, generalidades, situaciones que todos conocemos, promesas de remediar los males, resolver los problemas, aunque, como lo observamos, sin que se sepa la forma concreta de cómo planean hacerlo.

Vaya pues, prometer no empobrece y en la búsqueda de los votos no queda mucho tiempo para frenarse en nimiedades, es fácil hablar a los tamaulipecos del pan nuestro de cada día, pero complicado para el ciudadano creer con los ojos cerrados de que por fin cambiaremos, y la duda del pueblo es razonable, tenemos muchos sexenios escuchando lo mismo.

Por supuesto, después del debate e incluso en el transcurso de este ya los tres se decían ganadores, pretendían que una hora de hacer señalamientos los convirtiera en ganadores, vaya, que en una hora iban a hacer la campaña de 45 días y quien mejor se desempeñara se convertiría en ganador en las urnas el próximo 5 de junio, error del tamaño del mundo, porque en un evento de avanzada y que se presume es diseñado para fomentar la democracia, el objetivo debimos ser nosotros, sobre todo, que nos dieran la oportunidad de conocer que trae cada uno de ellos en el morral.

Exacto, el debate no se trataba de que ganará uno u otro precandidato, el objetivo debió ser que ganara el pueblo, hay que decirlo de manera clara, hubo avances, los conocimos un poco más, sabíamos que se iban a dar sus llegues, era lo normal, lo que es anormal es no priorizar a los ciudadanos en los tiempos en que los necesitábamos.

¿Quién va a obtener mayores beneficios?, púes sin duda el que tenga un mejor manejo de redes sociales y comunicación, quien pueda convencer a la ciudadanía que no se tomó el tiempo de ver todo el debate, que será la gran mayoría de los tamaulipecos, de que solo ocurrió lo que puedan inyectarles con videos cortos, con notas informativas que harán creer que lo demás no existieron.

Ojalá, y lo que siga, es que gane el pueblo, no solo que nos digan lo que ya todos conocemos, sino que nos den un mínimo de garantías de que realmente pueden resolver los problemas de la mejor manera para todos, es decir, que somos su prioridad, su objetivo…

Por cierto y en apunte aparte, bien merece la Universidad Autónoma de Tamaulipas el aplauso por su participación en la producción y difusión del debate, es, sin duda alguna, con los muchachos con lo que podremos cambiar nuestras condiciones y llevándolos a la política, preparados, capacitados, es un paso más que importante para nuestro futuro.

LAS MUJERES, urgente, más que urgente, es atender el llamado que hicieron ayer las mujeres a lo largo y ancho del país, se habló de miles de desaparecidas, a nivel nacional la estadística era de 99 mil, pero además hay muertas, maltratadas y mujeres mal atendidas por las autoridades.

Es claro que están siendo violentadas y la razón también es conocida, la impunidad, la corrupción, el desdén de muchas autoridades o la complicidad de las mismas con delincuentes, de otra manera no se entiende que los delitos no se aclaran, o peor aún, que se cometen torpezas que parecen a propósito para encubrir a alguien.

Mire, el caso que llamó a la protesta de las mujeres fue el de Debanhi Escobar, en Nuevo León, un asesinato que se cubrió de misterios en un Estado donde hay un gobernador más preocupado por verse bien en las redes sociales que por cumplir sus obligaciones, un mandatario que no tiene el menor pudor para tomarse primero fotos con la familia de la muchacha que perdió la vida que resolver el asesinato o hablar de manera precisa sobre lo que viene.

Es triste que a la niña la hayan estado buscando por días y días y apareciera en un lugar muchas veces recorrido, daña, duele y preocupa que la autoridad lance sus golpes mediáticos tratando de convencer que hace bien las cosas cuando está más que visto que resuelvan lo que resuelvan, con el hecho descrito, las sospechas se quedarán para siempre.

Es en esa tesitura que urge que está clase de delitos no queden impunes, dejar atrás la corrupción, que le cumplan a las mujeres en todos los temas, no solo en el de su seguridad, sino en el hacer este mundo cada vez más igual, más parejo y eso solo se logra con políticas trasversales de género, con acciones concretas no solo para empoderarlas en forma ficticia, sino que con el manejo de recursos tengan capacidades para defenderse solas…

TRABAJA UAT EN ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMATICO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impartió la conferencia “El cambio climático y los grupos de aves más vulnerables”, donde se abordó el tema del impacto que ha tenido este fenómeno natural en las diferentes especies que habitan en México y en el mundo.

En charla virtual, el Dr. José Rafael Herrera Herrera, investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT, dijo que el cambio climático a nivel global se debe a la quema de combustibles fósiles, principalmente. Señaló que este fenómeno ha provocado que los niveles de gases de efecto invernadero se estén incrementando, haciendo que la atmósfera y los océanos se calienten, que la superficie de hielo en el planeta disminuya y el nivel del mar se esté elevando gradualmente. Se refirió a las afectaciones que el calentamiento global ha causado en diferentes especies; dijo que las aves se han visto impactadas en aspectos como el comportamiento; “desde el número de veces que tienen que volar para alimentarse hasta las fechas en las que se van dando sus procesos biológicos; por ejemplo, cuando empiezan a reproducirse o a poner huevos”.

Otro ejemplo, según el investigador de la UAT, es la migración asincrónica, pues las aves han cambiado las fechas de desplazamiento: “Aproximadamente setenta especies de aves migratorias de Norteamérica y Europa han cambiado sus patrones de migración y eso tiene efectos en su supervivencia”. Explicó que entre las aves afectadas por el cambio climático está el chipe de mejillas doradas (Setophaga chrysoparia), ave en peligro de extinción que pasa por Tamaulipas en su ruta hacia Centroamérica. “Se reproduce en el centro del estado de Texas, en Estados Unidos, y pasa por Tamaulipas.

Usa la Sierra Madre Oriental y parte de la selva también, usa Tamaulipas como hábitat de paso. Es raro encontrarlas, pero sus poblaciones siguen declinando”, advirtió.

Agregó que otras aves en peligro son las que viven en las selvas secas; por ejemplo, Ocampo, Llera, Aldama, El Mante, que todas las aves que viven en esas zonas corren peligro y, a pesar de estar adaptadas a una estación lluviosa y a una estación seca bien marcada, tienen pronóstico de enfrentar el peligro de la extinción.

“Otro ambiente en riesgo es el semidesértico. Todo el Altiplano tamaulipeco está caracterizado por ecosistemas sedimentarios, un ejemplo de aves de ese hábitat es el colibrí lucifer (Calothorax lucifer), que era muy abundante hasta hace veinte años y actualmente la tasa de población ha bajado drásticamente”, acotó.

Entre otras especies afectadas por el calentamiento global mencionó las que habitan ecosistemas de alta montaña y que están adaptadas a los picos de la sierra, como el jilguero de alas cafés (Myadestes occidentalis) y el jilguero de montaña de Townsend (Myadestes townsendi), cuyas poblaciones son cada vez más reducidas, pues actualmente se encuentran cada vez más arriba de las montañas y podrían desaparecer en unos cincuenta años si no se revierte el cambio climático.

“Las aves de las islas, como el pájaro bobo de pies azules (Sula nebouxii) y el cenzontle de socorro (Mimodes grayssoni), son otro grupo que se encuentra en riesgo también por los factores ambientales”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que es urgente frenar la afectación del cambio climático a las diferentes especies, por su importancia en los servicios ecológicos que prestan. En el caso de las aves, son fundamentales para el medioambiente porque son bioindicadores, y en ese sentido su distribución es muy importante, ya que estarían indicando efectos o alteraciones que se estén presentando en el ambiente.

