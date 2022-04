Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con pruebas en la mano, el alcalde capitalino, Eduardo Gattás Báez desmintió un audio en que presuntamente hace arreglos con Sergio Carmona Angulo -asesinado en Nuevo León-, para transportar combustible ilegal.

Dijo a los reporteros que en realidad fue un mensaje que le envió a Adrián Oseguera Kernion, alcalde de Madero, el 29 de octubre del 2019, para solicitarle vehículos (pipas) para transportar diesel que iba destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para confirmarlo, Gattás sacó su celular, buscó entre sus contactos el nombre del edil del sur, seleccionó el mensaje y comenzó la reproducción de la voz suya de unos cuantos segundos:

-“Amigo buenas tardes, oye, fíjate que tengo un buen amigo en Sedena y me está pasando lo que viene siendo el transporte de diesel para Sedena ¿con quién puedo ver de tu empresa el tema ese?.

No hubo respuesta.

Es la misma grabación que en redes tratan de aparecer que fue un diálogo con el presunto huachicolero de Reynosa.

Al tiempo de encontrar el nombre en sus contactos del celular, Gattás decía a los reporteros:

-Pueden leer el nombre. Si alguien lo puede decir, de ustedes.

-Adrián Oseguera –contestó un comunicador.

Y siguió el alcalde de Victoria:

-Yo no era funcionario, nada más empresario. Como es la única persona que conozco en Tamaulipas que tiene transporte de camiones de diesel, con la confianza que le tenía le mandé el mensaje para que él viera.

-¿A qué cree que se deba que hayan filtrado ese audio justo el día del debate?.

-Eso sí me lo quiero reservar. La historia es la que va a juzgar a todas las personas, si hacemos cosas bien o si las hacemos mal también nos va a juzgar.

En ese sentido estoy muy enfocado en gobernar y conseguir la segunda línea del acueducto (agua para ciudad Victoria), y que salga la próxima semana la licitación para los camiones de basura, los nuevos que pensamos comprar.

Ese es ahorita mi enfoque. Realmente No me quiero… si lo hizo (Oseguera) ¿con qué intención? lo desconozco.

No sé, no quiero especular. Sí creo mucho en Dios, creo en el Karma, al que se porta bien, bien le va, y al que se porta mal, le va mal. Cuando uno hace acciones buenas, tiene cosas buenas. Cuando uno hace acciones malas tiene cosas malas en la vida.

-¿Se puede considerar una traición a Morena entre alcaldes del mismo partido?

-Me voy a reservar esa parte también. La historia va juzgar a Adrián, yo no soy nadie y mi momento es gobernar Victoria haciendo bien las cosas. Hay muchos problemas que nos dejó la administración pasada y esos son mis temas torales importantes. No quiero hablar de ese tema.

-¿Podría hacer unas llamada para confirmar el número? (de Oseguera)

-Yo hago lo que ustedes me digan… No sé si me vaya a contestar, pero con todo gusto.

La llamada al celular de Oseguera estuvo timbrando hasta más de diez veces, y nada, a lo que Gattás comentó:

-Creo que está ocupado. Ya vieron ustedes el teléfono, es el teléfono de él. Es todo lo que les puedo decir al respecto.

-¿No ha tenido comunicación con él para tratar este tema?

-No, no, no. Para qué le pregunto en este momento.

-¿Puede denunciar ante las autoridades partidistas?

-Sí, pero no lo voy a hacer, no pienso hacerlo. Ahorita mi tema importante es Victoria, no pienso hacerlo, cada quien que cargue con su lápida. En ese sentido la llamada se filtró de su número.

Sí sé a quién se lo mandaron, y fue de la oposición. Ellos están argumentando que quieren involucrarme con… no hay nada.

Ya se los acabo de enseñar y tienen el número de él. No hay forma que podamos cambiar el whatsapp, estoy tranquilo con mi conciencia. Vamos a esperar si él está tranquilo con la suya.

La breve entrevista se realizó a las puertas de Palacio Municipal, donde los reporteros lo esperaban. Venía de un evento en la secundaria No. 4 donde entregó dotación de cubrebocas y gel antibacterial.